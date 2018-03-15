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Автопром Машиностроение

Принадлежащий АвтоВАЗагрегату башкирский "БелЗАН" нарастил прибыль

УФА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Принадлежащее находящемуся в последней стадии банкротства самарскому ОАО "АвтоВАЗагрегат" башкирское АО "Белебеевский завод "Автонормаль" ("БелЗАН") по итогам 2017 г. улучшило свои финансовые результаты. Информация об этом содержится в годовой бухгалтерской отчетности общества.

Так, чистая прибыль АО "БелЗАН" по итогам 2017 г. составила 91,4 млн рублей. При этом 2016 г. предприятие завершило с чистым убытком в размере 9,8 млн рублей. Выручка компании в прошлом году достигла 4,8 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2016 г. на 389,9 млн рублей.

Примечательно, что акции завода "БелЗАН" в рамках банкротства АвтоВАЗагрегата находятся в залоге у его крупнейшего кредитора ООО "РТ-Капитал". Общая сумма требований последнего к АвтоВАЗагрегату составляет 1,96 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. обеспечены залоговым имуществом. Помимо акций башкирского предприятия, в залоге находятся также 11 объектов недвижимости и оборудование.
Это недвижимое имущество, включая пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости, было оценено в 1,1 млрд рублей. В числе прочего в залоге оказался и главный корпус завода, стоимость которого, по мнению экспертов, составляет 757,8 млн рублей. Стоимость акций завода "БелЗАН", как считают оценщики, составляет 554,9 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у "РТ-Капитал", оценена в 283,2 млн рублей.

Напомним, оценка проводилась в рамках дела о банкротстве АвтоВАЗагрегата ООО "Региональная экспертная компания". В январе текущего года конкурсный управляющий должника Юлия Жаркова разместила в ЕФРСБ информацию о порядке и условиях реализации залогового имущества.

В частности, в документе сообщалось, что залоговое имущество решено выставлять на продажу двумя лотами: в первый включены акции БелЗАНа, во второй - недвижимое имущество и оборудование. Акции планировалось выставить на продажу за 554,9 млн руб., недвижимость и оборудование - за 1,4 млрд рублей.

Однако по сей день торги не объявлены. Как пояснила Волга Ньюс Юлия Жаркова, дело в том, что в настоящее время опубликованный документ оспаривается налоговой службой. Согласно материалам КАД ВАС, с заявлением о разрешении разногласий по условиям реализации залогового имущества в суд обратились не только ФНС России, но и сам "БелЗАН". Суть претензий в документах пока не раскрывается.

АвтоВАЗагрегат являлся крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа, но в сентябре 2015 г. договор между компаниями был расторгнут. АвтоВАЗагрегат остановил производство еще раньше - в июле 2015 года. Предприятие выпускало сиденья, глушители, трубки тормозной и топливной систем, а также другую продукцию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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