Принадлежащий АвтоВАЗагрегату башкирский "БелЗАН" нарастил прибыль

Принадлежащее находящемуся в последней стадии банкротства самарскому ОАО "АвтоВАЗагрегат" башкирское АО "Белебеевский завод "Автонормаль" ("БелЗАН") по итогам 2017 г. улучшило свои финансовые результаты. Информация об этом содержится в годовой бухгалтерской отчетности общества.

Так, чистая прибыль АО "БелЗАН" по итогам 2017 г. составила 91,4 млн рублей. При этом 2016 г. предприятие завершило с чистым убытком в размере 9,8 млн рублей. Выручка компании в прошлом году достигла 4,8 млрд руб., что больше аналогичного показателя 2016 г. на 389,9 млн рублей.

Примечательно, что акции завода "БелЗАН" в рамках банкротства АвтоВАЗагрегата находятся в залоге у его крупнейшего кредитора ООО "РТ-Капитал". Общая сумма требований последнего к АвтоВАЗагрегату составляет 1,96 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. обеспечены залоговым имуществом. Помимо акций башкирского предприятия, в залоге находятся также 11 объектов недвижимости и оборудование.

Это недвижимое имущество, включая пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости, было оценено в 1,1 млрд рублей. В числе прочего в залоге оказался и главный корпус завода, стоимость которого, по мнению экспертов, составляет 757,8 млн рублей. Стоимость акций завода "БелЗАН", как считают оценщики, составляет 554,9 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у "РТ-Капитал", оценена в 283,2 млн рублей.

Напомним, оценка проводилась в рамках дела о банкротстве АвтоВАЗагрегата ООО "Региональная экспертная компания". В январе текущего года конкурсный управляющий должника Юлия Жаркова разместила в ЕФРСБ информацию о порядке и условиях реализации залогового имущества.

В частности, в документе сообщалось, что залоговое имущество решено выставлять на продажу двумя лотами: в первый включены акции БелЗАНа, во второй - недвижимое имущество и оборудование. Акции планировалось выставить на продажу за 554,9 млн руб., недвижимость и оборудование - за 1,4 млрд рублей.

Однако по сей день торги не объявлены. Как пояснила Волга Ньюс Юлия Жаркова, дело в том, что в настоящее время опубликованный документ оспаривается налоговой службой. Согласно материалам КАД ВАС, с заявлением о разрешении разногласий по условиям реализации залогового имущества в суд обратились не только ФНС России, но и сам "БелЗАН". Суть претензий в документах пока не раскрывается.