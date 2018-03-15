Самарец, "помогавший" знакомому снять порчу, получил год исправительных работ

В Самаре суд вынес приговор 22-летнему парню, которого обвиняли в мошенничестве и краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в июле 2017 г. молодой человек случайно услышал разговор 21-летнего знакомого, тот предполагал, что причиной его расставания с девушкой стала порча. Подозреваемый в социальной сети сообщил этому знакомому о возможности обратиться к ясновидящей гадалке для "снятия порчи".
Через несколько дней он получил от "заказчика" 20 тыс. рублей. Кроме того, под предлогом проверки на "наличие порчи" он взял мобильник жертвы, с помощью которого через приложение "Мобильный банк" снял с карт владельца 3,7 тыс. рублей.
В суде молодой человек признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. В результате ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 5%. Приговор в законную силу не вступил.
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А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.
Два года ходили в этот сад. Неплохой садик. Жалко руководителей.