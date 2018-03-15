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Суды Происшествия

Самарец, "помогавший" знакомому снять порчу, получил год исправительных работ

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 22-летнему парню, которого обвиняли в мошенничестве и краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в июле 2017 г. молодой человек случайно услышал разговор 21-летнего знакомого, тот предполагал, что причиной его расставания с девушкой стала порча. Подозреваемый в социальной сети сообщил этому знакомому о возможности обратиться к ясновидящей гадалке для "снятия порчи".

Через несколько дней он получил от "заказчика" 20 тыс. рублей. Кроме того, под предлогом проверки на "наличие порчи" он взял мобильник жертвы, с помощью которого через приложение "Мобильный банк" снял с карт владельца 3,7 тыс. рублей.

В суде молодой человек признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. В результате ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 5%. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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