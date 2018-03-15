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Альфа-Банк расширяет обслуживание бизнеса в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках расширения обслуживания бизнеса в регионе в начале 2018 года начал работу новый операционный офис "Тольятти" Альфа-Банка. Офис возглавил Дмитрий Постернак, который будет отвечать за обслуживание клиентов корпоративного бизнеса в Тольятти и Сызрани. Также в зоне его ответственности - организация взаимодействия всех клиентских подразделений банка.

Операционный офис самостоятелен в вынесении кредитных решений, использовании установленных кредитных лимитов, заключении кредитных и хозяйственных договоров, что даст возможность значительно сократить сроки совершения сделок по кредитным операциям. В операционном офисе компании малого и среднего бизнеса смогут получить профессиональную консультацию по всей линейке финансовых продуктов для бизнеса - от открытия расчетного счета и зарплатного проекта до сложных структурированных процедур.

"2018 год Альфа-Банк начал с расширения географии присутствия корпоративного бизнеса в региональной сети. В текущей экономической ситуации мы видим хороший потенциал в развитии сегмента среднего и крупного корпоративного бизнеса в Тольятти и Сызрани, где уже есть наши клиенты и горизонт для роста. Дмитрий Постернак обладает серьезным профессиональным опытом, глубоким пониманием банковского рынка Самарской области. Уверен, что обширные знания Дмитрия, его кредитная экспертиза станут драйверами развития бизнеса, - подчеркнул управляющий ОО "Самарский" Сергей Нагайцев.

Альфа-Банк в Тольятти работает с 1999 года, в Сызрани с 2005 года. Клиентов обслуживают три отделения. По итогам 2017 года с Альфа-Банком в Тольятти и Сызрани сотрудничают более 55 тысяч клиентов физических лиц и почти 1000 юридических лиц. Активная работа с розничными клиентами обеспечила почти 20% объема чистой прибыли в общем результате Альфа-Банка в регионе. Банк отмечает положительную динамику в потребительском кредитовании, кредитных картах, а также в сегменте малого бизнеса. Сформирована широкая банкоматная сеть Альфа-Банка и банков-партнеров из 155 единиц.

"Мы проанализировали экономику Тольятти и Сызрани - промышленных центров региона, обратную связь от клиентов. Последовательно идя навстречу бизнесу, клиентам, мы открыли новую площадку в Тольятти по обслуживанию клиентов среднего регионального корпоративного бизнеса. Оперофис будет оказывать услуги по всему спектру банковских услуг, включая кредитование и структурные продукты", - рассказал управляющий ОО "Тольятти" Дмитрий Постернак.

В 2018 году Альфа-Банк планомерно усиливает работу с малым и средним бизнесом в Тольятти, в том числе в сотрудничестве с предприятиями-резидентами ОЭЗ (особой экономической зоны) и ТОР (территории опережающего развития) "Тольятти". Конкурентным преимуществом для банка является участие в программах господдержки малого и среднего предпринимательства, в проектах по установлению кредитно-гарантийных лимитов, в кредитовании компаний с государственным и муниципальным участием под гарантии муниципалитетов.

Дмитрий Постернак более 10 лет работает в региональном банковском секторе, до своего назначения занимался привлечением среднего корпоративного бизнеса в ОО "Самарский" Альфа-Банка. Родился и вырос в Самаре, после окончания СамГТУ по специальности "Экономика и управление на предприятиях ТЭК" в 2006 году он начал свою карьеру в Альфа-Банке специалистом по работе с залогами. Позднее работал в банке "Петрокоммерц", который покинул в 2016 году в должности заместителя управляющего по корпоративному бизнесу в Самаре, вернувшись в "Альфу".

АО "АЛЬФА-БАНК" генеральная лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.15. На правах рекламы

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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