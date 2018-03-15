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Муниципалитеты Экономическая политика

На ремонт дорог и дворовых территорий муниципалитеты получат почти 4 млрд рублей

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов муниципалитеты Самарской области получат почти 4 млрд рублей.

Об этом рассказал врио замминистра транспорта - руководителя департамента автодорог региона Александр Ликомаскин 15 марта на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи губдумы.

В этом году в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" областной госпрограммы "Развитие транспортной системы" на 2014-2025 годы на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов выделены субсидии из областного бюджета в размере 3,9 млрд рублей.

Из них больше всего получили Самара (1,3 млрд руб.), Тольятти (975,3 млн руб.), Сызрань (200 млн руб.), Новокуйбышевск (108 млн руб.), Жигулевск (83 млн руб.) и Чапаевск (67 млн рублей).

Меньше всего средств направлено Клявлинскому (12 млн руб.), Камышлинскому (11 млн руб.), Алексеевскому (10 млн руб.) и Елховскому (10 млн руб.) районам.

Александр Ликомаскин сообщил, что все города и районы сформировали проектно-сметную документацию на объекты текущего года.

"В Самаре уже проведены аукционы и определились исполнители, идет стадия подписания и заключения госконтрактов. Тольятти и Новокуйбышевск объявили аукционы на ремонт дорог. В Чапаевске идет аукционная процедура", - отметил он.

По словам Ликомаскина, остальные города сейчас ведут работу по исправлению замечаний министерства в части подготовки проектно-сметной документации. По муниципальным районам пока объявил торги по одному объекту Сергиевский район, в Шенталинском запущена процедура торгов, у всех остальных районов идет исправление проектно-сметной документации. После их устранения будут объявлены аукционы.

Кроме того, на заседании рассмотрели обращение депутатов сызранской городской думы. Они отмечают, что многие дворы находятся в плохом состоянии, придомовые территории не оборудованы тротуарами, а имеющиеся тротуары разрушены и их необходимо отремонтировать. Помимо этого, подъезды к контейнерным площадкам не асфальтированы. Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов требуют ремонта, так как их состояние в настоящее время создает проблемы по очистке придомовых территорий от снега, и снег вывозится не регулярно.

В связи с этим депутаты просят выделить дополнительные средства на благоустройство территорий по адресам: ул. Сергея Лазо, №№ 19 и 26, ул. Жуковского, №№ 25, 27, 29, 31 и 31а, ул. Репина, 12, ул. Физкультурников, 11, ул. Мира, №№ 5 и 7, ул. Щусева, 12, ул. Локомобильная, №№ 1, 7, 11, 13, 19, 21 и 27, ул. Карпинского, №№ 43 и 45, ул. Ленинградская, 4, ул. Гоголя, 11, а также в пос. Кашпир.

Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов отметил, что обращение сызранских депутатов поддержано.

"Я считаю, что в Сызрани было неправильное распределение выделенных средств. Там большая часть средств выделена на центр. Это ущемление одних в пользу других: в центре будет все хорошо, а окраины утопают в грязи и ямах", - рассказал он.

Андрей Мурзов подчеркнул, что необходимо упорядочить выделение субсидий, так как какой-то муниципалитет получает много, а другой - недостаточно.

"Правительству и депутатам необходимо работать по этому вопросу совместно, так как депутаты - это представители жителей области, они непосредственно бывают на местах и могут вносить какие-либо корректировки", - отметил он.

Гид потребителя

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