Региональный закон о регулярных перевозках пассажиров приведут в соответствие с федеральным. Об этом стало известно 15 марта на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.
Поправки в областной закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты региона и признании утратившими силу отдельных законодательных актов" пройдут оценку регулирующего воздействия и после этого будут снова рассмотрены.
Согласно федеральному законодательству, у перевозчика прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному, межмуниципальному или смежному межрегиональному маршрутам регулярных перевозок, если в течение трех и более дней он не выполнил ни одного рейса. Такие перевозчики в течение года после прекращения действия свидетельства не смогут участвовать в конкурсах по поиску компании для пассажирских перевозок. При этом по уже выигранным до того конкурсам он продолжит работу, но в новых участвовать не сможет.
Кроме того, в федеральном законодательстве уточняется перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об установлении или изменении межрегиональных маршрутов. Теперь, в заявлении должно быть наименование (для юридического лица), ФИО (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны, место нахождения юридического лица и место жительства индивидуального предпринимателя.
Всего этого в региональном законодательстве не было, в связи с чем и был разработан проект поправок.
В законопроекте также предложено дополнить статью 6 новым пунктом. Согласно ему, отраслевые органы исполнительной власти могут отказать в установлении или изменении маршрута, если экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать на этом маршруте, не соответствуют требованиям.
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки