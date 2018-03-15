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Законотворчество Экономическая политика

Региональный закон о регулярных перевозках пассажиров приведут в соответствие с федеральным

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный закон о регулярных перевозках пассажиров приведут в соответствие с федеральным. Об этом стало известно 15 марта на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

Поправки в областной закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты региона и признании утратившими силу отдельных законодательных актов" пройдут оценку регулирующего воздействия и после этого будут снова рассмотрены.

Согласно федеральному законодательству, у перевозчика прекращается действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному, межмуниципальному или смежному межрегиональному маршрутам регулярных перевозок, если в течение трех и более дней он не выполнил ни одного рейса. Такие перевозчики в течение года после прекращения действия свидетельства не смогут участвовать в конкурсах по поиску компании для пассажирских перевозок. При этом по уже выигранным до того конкурсам он продолжит работу, но в новых участвовать не сможет.

Кроме того, в федеральном законодательстве уточняется перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об установлении или изменении межрегиональных маршрутов. Теперь, в заявлении должно быть наименование (для юридического лица), ФИО (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны, место нахождения юридического лица и место жительства индивидуального предпринимателя.
Всего этого в региональном законодательстве не было, в связи с чем и был разработан проект поправок.

В законопроекте также предложено дополнить статью 6 новым пунктом. Согласно ему, отраслевые органы исполнительной власти могут отказать в установлении или изменении маршрута, если экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать на этом маршруте, не соответствуют требованиям.

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