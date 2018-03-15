В новом самарском госпитале "Мать и дитя" уже родилось трое детей

В четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров ознакомился с работой недавно открывшегося госпиталя группы компаний "Мать и дитя". Это медучреждение в 2017 году стало победителем всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении".

Главный врач ЗАО "Медицинская компания ИДК" (дочернее подразделения ГК "Мать и дитя") Марат Тугушев подробно рассказал главе региона об организации работы госпиталя на примере некоторых отделений, а также продемонстрировал современное оборудование, которым оснащено учреждение.

Так, в отделении лучевой диагностики установлен магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла для проведения всех необходимых клинических обследований. Процедурная оборудована аппаратом для наркоза, что позволяет принимать здесь маленьких детей. Результаты обычных исследований, как правило, бывают готовы уже через 15-20 минут. У МРТ - широкий тоннель, это дает возможность пациентам чувствовать себя комфортно.

Заведующий отделением Денис Королев считает новый центр уникальным. К примеру, здесь работает единственная в Самаре пультовая, где совмещены сразу три направления: классический рентген, МРТ и интервенционная радиология.

Дмитрий Азаров поинтересовался у Дениса Королева, откуда тот родом. Завотделением рассказал, что он - коренной самарец, окончил СамГМУ, 17 лет трудился в онкологическом диспансере. В госпитале он работает уже несколько месяцев - до открытия учреждения нужно было подобрать оборудование, пройти лицензирование и наладить запуск томографа.

В отделении реанимации новорожденных руководителя области встретила заведующая Мария Каринская. Она две недели назад приехала из Москвы, где также работала в госпитале "Мать и дитя". В ближайшее время планирует перевезти в Самару свою семью.

По словам Марии Каринской, установленное здесь оборудование позволяет выхаживать детей, родившихся на 22-й неделе беременности и весом от 500 граммов. Сотрудники отделения показали, как работает кювез - инкубатор для младенца, где тот находится от момента рождения весь период выхаживания. В кювезе поддерживаются необходимая температура и влажность, на монитор выводятся важнейшие показатели - пульс, температура, частота дыхания, насыщение крови кислородом, артериальное давление.

Дмитрий Азаров отметил, что открытие многопрофильного госпиталя - это еще один шаг вперед по сохранению самого ценного - здоровья людей: "Я очень рассчитываю, что такая высокотехнологичная медицина, медицина, основанная на высочайшей ответственности и профессионализме, станет обычной для всей Самарской области. Именно такую задачу ставит президент страны. В своем послании он посвятил отдельный блок сбережению здоровья людей. И появление таких медицинских центров этому в полной мере способствует".

Марат Тугушев сообщил, что госпиталь, открывшийся 5 марта, уже активно принимает пациентов. За первые дни работы сделано более двадцати хирургических операций. Во взрослой и детской поликлиниках фиксируется до двухсот посещений за смену. Также делаются операции в рамках ОМС. За эти дни здесь родилось три новых жителя Самары - два Ивана (они уже выписаны), а накануне на свет появился Максим.

Основу коллектива составляют самарские специалисты. Есть также врачи из Москвы (главный врач, несколько заведующих отделениями) и других регионов России. По мнению главы региона, очень важно, что в госпитале уже сейчас создано семьсот новых рабочих мест, а с учетом сервисных компаний по обслуживанию медицинской техники, охране и клинингу - около тысячи.

"Очень важно, что здесь создаются рабочие места, требующие самой высокой профессиональной подготовки, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Такую подготовку дают вузы региона. И я рад, что в госпитале работают наши высокопрофессиональные врачи и инженеры".

Новый многофункциональный медицинский центр в Самаре - яркий пример эффективности государственно-частного партнерства. С одной стороны, это 3,5 млрд руб. инвестиций, которые вложила в проект ГК "Мать и дитя". С другой - работа региональных властей по подключению коммуникаций, сопровождению технологических процессов на всех этапах строительства.

"В результате такого сотрудничества и появился этот центр. Это настоящий подарок всем жителям Самарской области", - резюмировал глава региона.