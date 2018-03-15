Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов

Заместитель начальник ГУ МЧС России по Самарской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Валерий Заворохин рассказал о подготовке к весеннему половодью.
"Мы считаем, что паводок будет на уровне средних многолетних, - говорит Валерий Заворохин. - Возможное подтопление прогнозируется в 58 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях. Наибольшее количество в Красноярском районе - пять населенных пунктов, в Сергиевском - шесть, в Кошкинском - семь, в Волжском и Хворостянском - по пять населенных пунктов. Также мы просчитываем ситуации при самых неблагоприятных условиях - при наложении повышенных сбросов воды, или большой приточности на малых реках, при дожде, снеге и пр. Если все это наложится, то по наихудшему сценарию подтоплению могут подвергнуться до 100 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях. Это 5660 домов с населением более 23 тыс. человек. Но обычно такие сценарии в области не реализовываются".
Также в зону подтопления могут попасть 13 участков автомобильных дорог, девять автомобильных мостов, в том числе четыре низководных моста.
"Особенно важно для нас то, что опасные производственные объекты, места захоронения сельхозживотных, хранения агрохимикатов, токсичных веществ в зоны возможного подтопления не попадают", - отметил Заворохин.
Также он рассказал, что сейчас проводятся различные превентивные мероприятия, в том числе с муниципалитетами области, проверена готовность всех служб, проводятся командно-штабные тренировки. В Самарской области подготовят 145 пунктов временного размещения вместимостью более 23 тыс. человек.
"Мы оцениваем сложившуюся обстановку на уровне средних многолетних. Все силы и средства реагирования готовы", - подытожил Валерий Заворохин.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html