В Самарской области продлили набор контролеров-распорядителей на ЧМ-2018

В Самарской области до 30 марта продлевается набор контролеров-распорядителей, которые будут работать на стадионе "Самара Арена" в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщают в администрации города.

Прием заявок продлен по просьбе граждан, которые не успевают оформить необходимые документы, но хотят принять участие в футбольном событии мирового масштаба.

С начала кампании зарегистрировано уже более 5,5 тыс. заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение, после успешного прохождения которого получат удостоверение.

Основная задача контролеров-распорядителей - участие в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности при проведении официального спортивного соревнования.

Стать контролером-распорядителем могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям российского законодательства.

Заявки принимаются на сайте якоманда.рф до 30 марта 2018 года. Всех кандидатов, подавших заявки, пригласят на личное собеседование, по результатам которого организаторы выберут 1400 человек.

Стюарды будут работать на стадионе "Самара Арена" в дни проведения матчей: 17 июня (Сербия - Коста-Рика), 21 июня (Дания - Австралия), 25 июня (Россия - Уругвай), 28 июня (Сенегал - Колумбия), 2 июля (1/8 финала) и 7 июля (¼ финала), а также в нематчевые дни в период с 1 июня по 10 июля.