Дмитрий Азаров: "Приезд президента - это уважение к жителям Самарской области"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" рассказал об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Самару, о достигнутых договоренностях и открывшихся для региона перспективах.

Напомним, президент РФ побывал в Самаре с рабочим визитом 7 марта 2018 года.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, во время визита главы государства с ним удалось обсудить очень широкий круг вопросов, касающихся развития региона. Также врио губернатора рассказал, что к визиту главы государства регион готовился заранее - обсуждались и прорабатывались вопросы, которые будут подниматься в рамках визита. И некоторые из этих вопросов, как рассказал Дмитрий Азаров, были сняты еще на этапе обсуждения с министрами и вице-премьером РФ.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым В среду, 7 марта, президент Владимир Путин в здании правительства Самарской области провел рабочую встречу с руководителем региона Дмитрием Азаровым.

"Приезд президента - это уважение к труженикам, к жителям Самарской области, это внимание к региону, импульс развития и, конечно, высокая ответственность для нас. Приезд президента налагает особую ответственность, в первую очередь, на всех представителей органов власти. Я думаю, эту ответственность чувствуют и жители, и руководители разного уровня, потому что те задачи, которые поставлены президентом в послании, те задачи, которые поставлены здесь, на территории Самарской области, конечно, требуют очень серьезной проработки и воплощения в жизнь, достижения результатов", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что только за 2018 год в Самарской области с рабочими визитами побывали десять заместителей министров РФ, пять федеральных министров, три вице-премьера и важнейшим стал визит президента РФ.

По словам Дмитрия Азарова, интерес к региону удалось вернуть благодаря тому, что на федеральном уровне появилось понимание: региональная власть готова отзываться на самые новые вызовы и задачи, действовать оперативно, системно и добиваться результата. "Конечно, такой импульс (который не сразу удалось создать, три месяца мы трудились над этим) привлек внимание федеральных властей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время визита в Самару Владимир Путин провел встречу с женщинами-предпринимателями. И, как напомнил Дмитрий Азаров, в рамках этой встречи обсуждались многие острые вопросы, касающиеся безопасности детей и общества в целом, развития предпринимательства. Важно, что диалог получился очень содержательным, подчеркнул глава региона.

Также в Самарской области состоялось заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - сегодня одного из самых активных институтов и инструментов развития.

"Агентство запускает целый ряд проектов по эффективному государственному управлению, развитию предпринимательства, развитию социальной сферы. Мы берем на вооружение все лучшие практики, которые есть. И в целом ряде этих проектов будем работать уже и как пилотный регион", - рассказал Дмитрий Азаров.

Так, в частности, Самарская область станет пилотной площадкой по реализации проекта "Билет в будущее", направленного на раннюю профориентацию подростков, школьников.

"Думаю, что мы как пилотный регион сможем здесь показать преимущества подобного рода подходов и получить дополнительную поддержку в том числе для развития образования", - подытожил глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что во время визита Владимира Путина большое внимание было уделено вопросам развития промышленности в регионе и, в частности, автомобильного и аэрокосмического кластеров.

"Хочу напомнить, что те успехи, которые есть на АвтоВАЗе сейчас, во многом связаны с именем президента страны Владимира Владимировича Путина. Вы знаете, что в самый острый момент президент лично включился в разрешение сложной ситуации на АвтоВАЗе, и предприятию были оказаны беспрецедентные меры поддержки. Сегодня мы говорим об успехах АвтоВАЗа, а если бы президент не вмешался в тот момент, я думаю, мы сейчас не только об АвтоВАЗе - мы, возможно, о Тольятти не говорили бы как о полноценном городе. Но именно вмешательство главы государство дало новый импульс, новую жизнь предприятию, новый импульс развитию города", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Владимир Путин в Самаре провел заседание наблюдательного совета АСИ В среду, 7 марта, Владимир Путин в Самаре провел заседание наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив". В ходе обсуждения были подведены итоги работы АСИ за шесть лет и намечены планы на 2018 год. В работе заседания принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Он отметил, что Тольятти сейчас активно развивается: в городе создана особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического развития и практически в ежедневном режиме появляются новые рабочие места.

"Это совершенно новый Тольятти, новая экономика, новая идеология. И, конечно же, это устремление в будущее. Да, потребуется время, чтобы компенсировать последствия 1990-х годов. Но уже сегодня более динамичного муниципального образования, чем Тольятти, в Самарской области, наверное, нет. И, конечно, это во многом связано с именем президента", - поделился своим мнением Дмитрий Азаров, подчеркнув, что меры поддержки будут продолжены.

Также глава региона подчеркнул, что лично поблагодарил президента за решение о том, что РКЦ "Прогресс" будет самым активным образом участвовать в разработке сверхтяжелой ракеты.

Кстати, вопрос о перспективах аэрокосмического кластера обсуждался также 14 марта - во время визита в Самарскую область вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Планы по развитию предприятий отрасли Дмитрий Азаров назвал грандиозными.

"Объем инвестиций в модернизацию производства этих предприятий говорит о том, что загрузка у них есть на долгие годы вперед, а, значит, трудовой коллектив чувствует себя спокойно и уверенно, десятки тысяч семей в Самаре уверенно смотрят вперед, понимая, что есть устойчивый заработок, есть квалифицированная работа, есть возможности для развития детей. И я знаю точно, что мы вновь добьемся космических высот, как не раз уже это было", - подытожил Дмитрий Азаров.