В роддоме больницы им. Семашко прошел День открытых дверей

В среду, 14 марта, в роддоме Самарской городской клинической больницы №2 им. Семашко для будущих мам прошел День открытых дверей. Около 60 беременных женщин пришли узнать самую свежую информацию о роддоме, в котором собрались рожать, и о том, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать после появления малыша.

Заведующая родильным домом Раиса Ильяшевская рассказала собравшимся, что в их медучреждении ежегодно происходит 3,5-4 тыс. родов, а в 2016 году был установлен рекорд - более 5 тысяч родов. Она представила всех заведующих отделениями роддома, пообещала ответить на все вопросы и при необходимости и сроке больше 36 недель подписать обменную карту. Далее был показан фильм о работе родильного дома, а заведующие подробно рассказали будущим мамам о специфике своих отделений.

Завотделением патологии беременности Юлия Родкина пояснила, что в ее отделение попадают женщины после 22 недель с патологиями или перед сложными родами, такими, например, как ягодичное предлежание, многоплодная или переношенная беременность. Заведующая родово-операционным отделением Ольга Бренерова сообщила, что прием рожениц идет круглосуточно и в роддоме приветствуют физиологические роды, поэтому решение о способе родоразрешения всегда принимается совместно с мамой. Завотделением неонатологии и реанимации Татьяна Кочергаева рассказала о том, какие прививки принято делать младенцу в первые дни жизни, как врачи борются за грудное вскармливание и о том, что выписка из медучреждения обычно происходит на третьи-четвертые сутки после родов. Заведующая акушерским обсервационным отделением Валентина Меркулова отметила, что в родильном доме почти 50% родов проходит при использовании проводниковой анестезии, которая позволяет маме находиться в сознании и участвовать в процессе родов, и настоятельно посоветовала будущим родильницам кушать, а не голодать.

Руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Ирина Коваленко передала будущим мамочкам информационные буклеты и рассказала о том, какие меры социальной поддержки положены по беременности, родам и уходу за ребенком.

"В Самаре проживает около 1170 тыс. человек, меры соцподдержки в виде различных выплат, компенсаций и пособий получает почти 600 тысяч самарцев, - говорит Ирина Коваленко. - К категории малоимущих и, соответственно, нуждающихся относится примерно 7% населения, порядка 70 тыс. жителей Самары. Часто в эту категорию попадают мамочки, у которых уровень среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. Наше учреждение предоставляет 28 выплат и компенсаций семьям, имеющим детей. Это и единовременное пособие при рождении ребенка, и ежемесячное пособие по уходу до полутора лет и т.д."

В зале оказалось полтора десятка будущих мам, ожидающих первенца. Они с интересом узнали, что по инициативе президента России ежемесячное пособие на первенца в размере 9967 рублей смогут получить семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 16608 рублей. В случае рождения второго ребенка можно рассчитывать на такие же выплаты из средств материнского капитала, за которым нужно обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ.

"Пока вы беременны, вы тоже имеете право на меры соцподдержки, - поясняет Коваленко. - Например, если вы встали на учет в ранние сроки (до 12 недель), вам может быть назначено пособие по беременности и родам. Тем, кто работает или учится по очной форме, на работе или учебе пособие выплачивается в размере среднего заработка. А если уволены, например, в связи с ликвидацией организации, то пособие предоставляется по месту жительства. Также для беременных женщин может быть выделено пособие на питание".

Меры соцподдержки немного различаются по категориям: скажем, есть матери-одиночки, есть полные семьи с одним-двумя детьми, есть многодетные семьи, есть студенческие и т.д. "Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 16759 рублей, - рассказывает Ирина Коваленко. - Добавьте сюда ежемесячную президентскую выплату на первого ребенка до полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка (200 рублей в полной семье, многодетным - 300, одиноким матерям 400 рублей). При рождении двойни единовременное пособие составляет 50 тысяч, трех и более детей - 350 тысяч рублей".

Представитель органов соцзащиты уточнила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающей матери составляет за первого малыша 3142 рубля, за второго - 6284 рубля. Работающие матери получают 40% от своей средней зарплаты до выхода в декрет. Если в семье рождается третий и последующий ребенок, мама имеет право на ежемесячную выплату в размере 10228 рублей и единовременную выплату - региональный семейный капитал в размере 100 тыс. рублей.