Федеральные власти окажут поддержку в строительстве ледовой арены в Самаре

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" рассказал об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Самару, о достигнутых договоренностях и открывшихся для региона перспективах.

"Уже есть поручение вице-премьеру Виталию Леонтьевичу Мутко по ледовому дворцу спорта в Самаре. Мы надеемся, что его вместимость будет около 5,5 тысячи мест. Здесь, помимо основного льда, будут еще тренировочный, площадка для керлинга, спортивный зал, пространства для выставочной деятельности, проведения конференций", - рассказал глава региона.

Напомним, новый ледовый дворец изначально планировалось построить к ЧМ-2018 года. Однако в прошлом году было лишь снесено старое здание. Сроки строительства сместились из-за недостатка финансирования. В феврале этого года в бюджете региона на эти цели предусмотрели 390 млн рублей.