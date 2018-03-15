"Крылья Советов - 2" уступили норвежскому клубу "Мадла" - 1:2

Вечером 14 марта в рамках третьего тренировочного сбора в турецком Белеке "Крылья Советов-2" провели очередной контрольный матч. Соперником волжан стал норвежский клуб второго дивизиона - "Мадла".

Самарцы уступили - 1:2. Единственный гол - на счету Никиты Киреева, которому удалось сравнять счет во втором тайме, но норвежцы забили снова и довели игру до победы.

Заключительную игру на сборе в Белеке "КС-2" проведут с "Текстильщиком" 17 марта, сообщает официальный сайт клуба.