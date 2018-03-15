Дмитрий Азаров: "Мы занимаемся поисками инвестора для "Клиники сердца"

Глава региона Дмитрий Азаров 15 марта в программе "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" рассказал, что обсуждали глава государства во время своего визита в губернию 7 марта и руководитель области и какие поручения были даны.

На встрече Владимира Путина и Дмитрия Азарова, в частности, был поднят вопрос реализации проекта международного медицинского центра "Клиника сердца", который уже около года как заморожен. Инвестором этого проекта выступало ООО "Современные медицинские технологии".

Строительная готовность центра, по словам главы региона, составляет от 90%. "Понятно, что такой объект бросать нельзя. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы подобрать инвестора, чтобы расшить этот сложный клубок экономических, правовых взаимоотношений. Я рассчитываю, что мы здесь решение найдем", - считает глава региона.

"Президента мы попросили о том, чтобы оказать помощь министерству здравоохранения по так называемой маршрутизации пациентов, поскольку центр запланирован избыточной мощности - 11,5 тысячи операций, а нам надо по расчетам 5,5 тысячи операций. Такое количество людей очень сложно привлечь. Мы подумаем, чтобы центр стал многопрофильным. Тем не менее нам, конечно, нужны операции, которые центр мог бы производить людям из других регионов", - добавил Дмитрий Азаров.

Этот вопрос, по его словам, предварительно обсуждали с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. "Во всяком случае, поручение президента есть. Вот тут нам нужна помощь, а достраивать объект, находить нового инвестора - это наша задача. Мы не перекладываем здесь ответственность", - прокомментировал глава региона.

Также он рассказал, что президент поручил оказать федеральную поддержку для строительства детской поликлиники в Сызрани.