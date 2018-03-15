Сборная России по гандболу тренируется в Тольятти

В Тольятти на базе УСК "Олимп" стартовал УТС национальной сборной России, начавшей подготовку к матчу квалификационного турнира чемпионата Европы против команды Румынии, который состоится 21 марта на "Лада-Арене".
Первую вечернюю тренировку под руководством Евгения Трефилова проводили 30 гандболисток из планируемых 32. Пока не хватает ростовчанки Юлии Манагаровой и выступающей за македонский "Вардар" Полины Кузнецовой, которые должны присоединиться к подругам по сборной позднее. Под большим сомнением - приезд нынешней астраханки Анны Кочетовой, которая травмировала голеностоп. Ее в числе участниц сбора заменила тольяттинка Ольга Щербак, ранее фигурировавшая в списке запасных. Кроме того, от "Лады" к работе в главной дружине страны приступили Елена Уткина, Полина Ведехина, Екатерина Кудрявцева, Дарья Дмитриева, Елена Михайличенко, Ирина Снопова и Анастасия Новоселова, сообщает официальный сайт клуба.
Евгений Трефилов, тренер сборной России по гандболу:
- Списки мы меняли неоднократно. Последний сверстали за два дня до выезда сюда. Одни люди отсеивались, отказываясь ехать в сборную, другие получали травмы. Первой сломала палец на руке Петрова. Отказались Седойкина и Степанова. Заявили, что травмированы Вяхирева и Ильина. Все - ростовчанки. Для Кочетовой место я держу, но приедет она или нет - большой вопрос. Переговоры с Вяхиревой пока тоже веду…
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.