Сборная России по гандболу тренируется в Тольятти

В Тольятти на базе УСК "Олимп" стартовал УТС национальной сборной России, начавшей подготовку к матчу квалификационного турнира чемпионата Европы против команды Румынии, который состоится 21 марта на "Лада-Арене".

Первую вечернюю тренировку под руководством Евгения Трефилова проводили 30 гандболисток из планируемых 32. Пока не хватает ростовчанки Юлии Манагаровой и выступающей за македонский "Вардар" Полины Кузнецовой, которые должны присоединиться к подругам по сборной позднее. Под большим сомнением - приезд нынешней астраханки Анны Кочетовой, которая травмировала голеностоп. Ее в числе участниц сбора заменила тольяттинка Ольга Щербак, ранее фигурировавшая в списке запасных. Кроме того, от "Лады" к работе в главной дружине страны приступили Елена Уткина, Полина Ведехина, Екатерина Кудрявцева, Дарья Дмитриева, Елена Михайличенко, Ирина Снопова и Анастасия Новоселова, сообщает официальный сайт клуба.

Евгений Трефилов, тренер сборной России по гандболу:

- Списки мы меняли неоднократно. Последний сверстали за два дня до выезда сюда. Одни люди отсеивались, отказываясь ехать в сборную, другие получали травмы. Первой сломала палец на руке Петрова. Отказались Седойкина и Степанова. Заявили, что травмированы Вяхирева и Ильина. Все - ростовчанки. Для Кочетовой место я держу, но приедет она или нет - большой вопрос. Переговоры с Вяхиревой пока тоже веду…