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Единоборства Спорт

Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева победила на молодежном Гран-при Словакии по каратэ

БРАТИСЛАВА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева одержала блистательную победу на молодежном Гран-при Словакии по каратэ, проходившем с 9 по 11 марта в Братиславе.

В этом крупнейшем соревновании было заявлено 1930 участников из 26 стран, среди них — два тольяттинских каратиста из школы каратэ "Рекорд". Анна Чернышева, выступавшая в категории юниорок 16-17 лет, в весе до 59 кг, последовательно победила соперниц из Австрии, 3:1, Словакии, 4:1, Хорватии, 7:0, а в финале одолела победительницу первенства мира из Сербии, 6:2. В свои 16 лет Аня уже неоднократно побеждала на международных турнирах, пять раз выигрывала первенство России.

В эти же сроки в турецком Стамбуле проходил Международный молодежный турнир по каратэ "Кубок Босфора 2018", где выступала целая группа спортсменов из Тольятти. Трое из них завоевали "золото": Мансур Магдеев в категории юношей 11 лет, вес до 50 кг, Данила Станичнов (12 лет, до 37 кг), Евгений Шекерев (18-20 лет, до 84 кг). У Кирилл Наумов "серебро" в категории кадет 14-15 лет, вес до 52 кг, а у Кирилла Кузнецова — "бронза" (16-17 лет, до 76 кг), сообщает министерство спорта Самарской области.

"Поздравляю всех медалистов, тренерский состав и родителей с успехом на таких престижных турнирах. Для Анны Чернышевой это важный шаг на пути к Юношеским Олимпийским играм в Аргентине. Но никому не стоит расслабляться, впереди нас ждут не менее важные соревнования. Что касается тех, кто остался без медалей, то, делаем работу над ошибками и идем дальше, - заявил президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

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