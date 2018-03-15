Французский "Безансон" подписал соглашение о сотрудничестве с гандбольной "Ладой"

В тексте соглашения указано, что стороны будут способствовать установлению прямых контактов между клубами и отдельными лицами в обеих странах в целях развития физической культуры и спорта.

Их сотрудничество будет осуществляться в таких сферах деятельности, как обмен спортсменами, тренерами и специалистами, совместные сборы и тренировки, обмен опытом по строительству и содержанию спортивных сооружений и др.

Этот коллектив, напомним, стал в нынешнем юбилейном для "Лады" сезоне ее первым соперником в розыгрыше Кубка ЕГФ. В ноябре 2017 года французская делегация в расширенном составе посетила город на Волге, была тепло принята организаторами матча, которые устроили гостям дружескую встречу в формате "круглого стола" с представителями аппарата горадминистрации и журналистами, свозили их на экскурсию в технический музей и на АВТОВАЗ.

Именно тогда стороны в процессе тесного и плодотворного общения выразили намерение о заключении межклубного партнерского договора. Четыре месяца ушло на согласование данного документа, уже подписанного тольяттинской стороной, в совете директоров клуба ESBF Handball, чей президент Дидье Вебер сегодня завизировал его и оповестил об этом своих тольяттинских коллег, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.