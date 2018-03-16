16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росслехознадзор разрешил ввоз немецкого газона для "Самара Арены" "Крылья Советов - 2" уступили норвежскому клубу "Мадла" - 1:2 Трехлетний болельщик из Тольятти получил подарок от футболистов сборной России "Крылья Советов-2" одержали первую победу на турецком сборе Эксперты FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетят "Самара Арену"

Футбол Спорт

Росслехознадзор разрешил ввоз немецкого газона для "Самара Арены"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 212
Версия для печати

Россельхознадзор дал добро на ввоз в Россию рулонного газона из Германии, который будет уложен на поле стадиона "Самара Арена", сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с проведением мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 г. Россельхознадзор считает возможным разрешить ООО "СИС РУС" ввоз в Россию (г. Самара) рулонного газона общим объемом 9504 кв. м из немецкого питомника Gebruder Peiffer GbR. Anbauflache Well, Wellmeer 1, 5855 Well", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что разрешенный к ввозу посадочный материал должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной организацией по защите и карантину растений страны-экспортера.

Решение о ввозе каждой партии материала будет приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.

В местах посадки будет проводиться карантинный фитосанитарный контроль посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных объектов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1