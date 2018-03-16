Самарец спасен из рабства в Калмыкии

Активисты движения "Альтернатива" спасли из трудового рабства 25-летнего Дмитрия С. из Самары. Пострадавший много месяцев провел на кошаре в Калмыкии, где хозяин издевался над ним и регулярно избивал.

Молодой человек пытался бежать, но его находили и возвращали. Постепенно насилие становилось все более жестоким, Дима впал в отчаяние и уже не рассчитывал на спасение, когда знакомый передал ему номер горячей линии "Альтернативы".

Печальная история Дмитрия началась с того, что он приехал из Самары в Москву на заработки и потерял документы. В родном городе мужчина освоил профессию резчика по дереву, а также выучился на сварщика. Он надеялся, что полезные навыки помогут ему найти хорошую работу. На Казанском вокзале неизвестный человек предложил ему место на кирпичном заводе недалеко от Каспийска. Обещал оплату, питание и проживание.

Поверив вербовщику, молодой человек отправился в Дагестан. Прибыв на место, он почти сразу понял, что попал в серьезную переделку. Кроме него на заводе трудились около 30 человек. Никто из них не получал оплату, некоторые находились во власти "работодателя" по несколько лет. Однажды Дмитрий стал свидетелем избиения своего товарища по несчастью за отказ выполнить распоряжение хозяина. Некоторое время спустя пострадавшему удалось незаметно выбраться с завода.

Пытаясь спастись, Дмитрий вышел на трассу, где его подобрал "добрый" человек, предложив помощь и работу. Это и оказался его будущий мучитель. Молодого человека привезли на отдаленную ферму в Лаганском районе Калмыкии. Там он провел девять месяцев. Хозяин заставлял его пасти овец и охранять отару. Свои приказы хозяин требовал выполнять неукоснительно, устанавливал срок для каждого поручения и за "ненадлежащее" исполнение избивал мужчину и угрожал убить его. Чем дольше жертва находилась во власти преступника, тем более жестоким он становился.

Дмитрий пришел в полное отчаяние. Помощи просить было не у кого, мужчину начали посещать страшные мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью. Спасло парня то, что знакомый подсказал ему обратиться в "Альтернативу". Активисты выехали на место и нашли мужчину в жутком состоянии: синяки, кровоподтеки по всему телу, сломанный нос. Оказалось, что в последний раз хозяин бил невольника металлической кочергой.

Пострадавшего оперативно вывезли в Москву, где его осматривают медики. Он истощен, нуждается в отдыхе и лечении. Вскоре Дмитрий восстановится и сможет продолжить путь, чтобы вернуться к тете, которая заботилась о нем после того, как мать парня погибла.