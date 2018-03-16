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Общество

Обеспечивать порядок на выборах президента в Самаре будут 6 тыс. полицейских

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента России в местах голосования будет задействовано более 6 тыс. сотрудников полиции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следить за порядком полицейским также помогут представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.

Все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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