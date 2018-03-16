Обеспечивать порядок на выборах президента в Самаре будут 6 тыс. полицейских

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента России в местах голосования будет задействовано более 6 тыс. сотрудников полиции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следить за порядком полицейским также помогут представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества. Все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.