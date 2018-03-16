Обеспечивать порядок на выборах президента в Самаре будут 6 тыс. полицейских

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов президента России в местах голосования будет задействовано более 6 тыс. сотрудников полиции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Следить за порядком полицейским также помогут представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.
Все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.
Последние комментарии
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные