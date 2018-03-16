Житель Кошкинского района убил подругу, заподозрив ее в краже денег

Сотрудники полиции Кошкинского района задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
От диспетчера службы "112" в отдел полиции поступила информация о том, что до них дозвонился житель одного из сел района, который рассказал, что в соседнем доме находится женщина с ножевым ранением.
Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка собрали вещественные доказательства и опросили жильцов соседних домов. 44-летнюю пострадавшую госпитализировали, однако, спасти ее жизнь медикам не удалось.
Подозреваемого в совершении преступления полицейские установили и задержали на месте. Ранее неоднократно судимый злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса он признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.
Как следует из собранных полицейскими материалов, в этот день женщина и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки у него в доме. После ухода знакомой мужчина обнаружил, что из кармана куртки пропали денежные средства в сумме 6 тыс. рублей. По предварительным данным, схватив нож, он побежал к дому своей приятельницы. В дальнейшем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине ножевое ранение в спину. Предполагаемое орудие преступления было изъято в ходе работы на месте происшествия и приобщено к материалам дела.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.