Житель Кошкинского района убил подругу, заподозрив ее в краже денег

Сотрудники полиции Кошкинского района задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

От диспетчера службы "112" в отдел полиции поступила информация о том, что до них дозвонился житель одного из сел района, который рассказал, что в соседнем доме находится женщина с ножевым ранением.

Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка собрали вещественные доказательства и опросили жильцов соседних домов. 44-летнюю пострадавшую госпитализировали, однако, спасти ее жизнь медикам не удалось.

Подозреваемого в совершении преступления полицейские установили и задержали на месте. Ранее неоднократно судимый злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса он признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Как следует из собранных полицейскими материалов, в этот день женщина и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки у него в доме. После ухода знакомой мужчина обнаружил, что из кармана куртки пропали денежные средства в сумме 6 тыс. рублей. По предварительным данным, схватив нож, он побежал к дому своей приятельницы. В дальнейшем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине ножевое ранение в спину. Предполагаемое орудие преступления было изъято в ходе работы на месте происшествия и приобщено к материалам дела.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.