Дистрибьюторы обсудили с "Балтикой" перспективы развития рынка разливного пива

15 марта в Самаре прошла конференция с участием представителей компании "Балтика", лидера пивоваренного рынка России, и дистрибьюторов в регионе "Урал-Поволжье". Участники из 16 городов обсудили стратегии и тренды рынка пива, а также планы дальнейшего сотрудничества.

Пивоваренная компания "Балтика" — один из крупнейших в стране производителей товаров народного потребления — продолжает активно развивать свои каналы продаж. Один из акцентов в этой работе сделан на торговых точках канала разливного пива, который включает сегмент разливного пива навынос (DIOT) и сегмент HoReCa (продажа пива в гостиницах, ресторанах, кафе).

Сегодня "Балтика" занимает в сегменте DIOT 20,4% на рынке России и 34% — на рынке Поволжья и Урала, что на 5,3 п. п. и 4,4 п. п. соответственно выше показателей 2016 года.

Компания заинтересована в расширении круга надежных партнеров и укреплении взаимоотношений с текущими. На Урале и в Поволжье "Балтика" работает с десятками дистрибьюторов, которые поставляют качественное пиво в торговые точки.

15 марта 35 участников, в числе которых дистрибьюторы канала разливного пива из Самары, Екатеринбурга, Омска, Тюмени, Уфы, Челябинска, Оренбурга, Ульяновска, встретились в филиале "Балтика-Самара", чтобы обсудить тренды и инновации в пивоваренной отрасли и обменяться идеями и планами дальнейшего сотрудничества. Также представители компании "Балтика" рассказали о расширении дистрибуции разливных сортов, к примеру, в сегменте HoReCa в конце прошлого года начались поставки двух импортных сортов бельгийского пива — пшеничного Grimbergen Blanche и фруктового Grimbergen Rouge.

Андрей Закревский, старший директор по продажам в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика":

"Рынок разливного пива России находится на этапе трансформации. С одной стороны это создает определенные вызовы, а с другой — открывает новые возможности, и "Балтика", как лидер рынка, должна использовать эту ситуацию для формирования наилучшего предложения для наших потребителей. В условиях агрессивной конкурентной среды одним из важнейших элементов успеха для нас является наличие сильных и проактивных партнеров, синергия с которыми позволит создать такую оферту. При этом главными приоритетами для нас остаются качество продукции и долгосрочная ответственность перед партнерами и потребителями".

Евгений Терентьев, региональный менеджер по продажам разливного пива пивоваренной компании "Балтика":

"Балтика" заинтересована в развитии эффективных стратегических партнерств. Наша цель — следовать тенденциям рынка и поставлять на рынок продукт высочайшего качества, отвечающий запросам потребителей. Это было бы невозможно без эффективного сотрудничества с нашими дистрибьюторами, которые имеют богатый опыт работы с разливным пивом и предоставляют высокий уровень сервиса. Сильные стороны наших партнеров, с учетом специфики, особенно важны в работе с каналом HORECA, как с одним из приоритетных направлений компании "Балтика" в 2018 году".

Александр Михалеев, ООО "Стрелец":

"С компанией "Балтика" нас связывают долгосрочные и продуктивные взаимоотношения — мы сотрудничаем более 10 лет. Кроме того, нас связывают общие цели — поставлять на рынок продукцию, отвечающую рыночным тенденциям и соответствующую требованиям безопасности и качества. Компания "Балтика", лидер пивоваренного рынка России, зарекомендовала себя как надежный партнер. Надеюсь, что подобного рода встречи с участниками рынка позволят нам совместно добиться высоких результатов".