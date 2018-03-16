Дистрибьюторы обсудили с "Балтикой" перспективы развития рынка разливного пива

15 марта в Самаре прошла конференция с участием представителей компании "Балтика", лидера пивоваренного рынка России, и дистрибьюторов в регионе "Урал-Поволжье". Участники из 16 городов обсудили стратегии и тренды рынка пива, а также планы дальнейшего сотрудничества.
Пивоваренная компания "Балтика" — один из крупнейших в стране производителей товаров народного потребления — продолжает активно развивать свои каналы продаж. Один из акцентов в этой работе сделан на торговых точках канала разливного пива, который включает сегмент разливного пива навынос (DIOT) и сегмент HoReCa (продажа пива в гостиницах, ресторанах, кафе).
Сегодня "Балтика" занимает в сегменте DIOT 20,4% на рынке России и 34% — на рынке Поволжья и Урала, что на 5,3 п. п. и 4,4 п. п. соответственно выше показателей 2016 года.
Компания заинтересована в расширении круга надежных партнеров и укреплении взаимоотношений с текущими. На Урале и в Поволжье "Балтика" работает с десятками дистрибьюторов, которые поставляют качественное пиво в торговые точки.
15 марта 35 участников, в числе которых дистрибьюторы канала разливного пива из Самары, Екатеринбурга, Омска, Тюмени, Уфы, Челябинска, Оренбурга, Ульяновска, встретились в филиале "Балтика-Самара", чтобы обсудить тренды и инновации в пивоваренной отрасли и обменяться идеями и планами дальнейшего сотрудничества. Также представители компании "Балтика" рассказали о расширении дистрибуции разливных сортов, к примеру, в сегменте HoReCa в конце прошлого года начались поставки двух импортных сортов бельгийского пива — пшеничного Grimbergen Blanche и фруктового Grimbergen Rouge.
Андрей Закревский, старший директор по продажам в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика":
"Рынок разливного пива России находится на этапе трансформации. С одной стороны это создает определенные вызовы, а с другой — открывает новые возможности, и "Балтика", как лидер рынка, должна использовать эту ситуацию для формирования наилучшего предложения для наших потребителей. В условиях агрессивной конкурентной среды одним из важнейших элементов успеха для нас является наличие сильных и проактивных партнеров, синергия с которыми позволит создать такую оферту. При этом главными приоритетами для нас остаются качество продукции и долгосрочная ответственность перед партнерами и потребителями".
Евгений Терентьев, региональный менеджер по продажам разливного пива пивоваренной компании "Балтика":
"Балтика" заинтересована в развитии эффективных стратегических партнерств. Наша цель — следовать тенденциям рынка и поставлять на рынок продукт высочайшего качества, отвечающий запросам потребителей. Это было бы невозможно без эффективного сотрудничества с нашими дистрибьюторами, которые имеют богатый опыт работы с разливным пивом и предоставляют высокий уровень сервиса. Сильные стороны наших партнеров, с учетом специфики, особенно важны в работе с каналом HORECA, как с одним из приоритетных направлений компании "Балтика" в 2018 году".
Александр Михалеев, ООО "Стрелец":
"С компанией "Балтика" нас связывают долгосрочные и продуктивные взаимоотношения — мы сотрудничаем более 10 лет. Кроме того, нас связывают общие цели — поставлять на рынок продукцию, отвечающую рыночным тенденциям и соответствующую требованиям безопасности и качества. Компания "Балтика", лидер пивоваренного рынка России, зарекомендовала себя как надежный партнер. Надеюсь, что подобного рода встречи с участниками рынка позволят нам совместно добиться высоких результатов".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.