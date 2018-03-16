В Тольятти при падении с 14 этажа погиб молодой мужчина

Во вторник, 13 марта, в двенадцатом часу ночи возле одного из подъездов многоэтажного дома по ул. Юбилейной было обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками травм, полученных при падении с высоты, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Следственном отделе по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В процессе доследственной проверки было установлено, что молодой человек упал с общего балкона подъезда 14 этажа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?