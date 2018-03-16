В Тольятти при падении с 14 этажа погиб молодой мужчина

Во вторник, 13 марта, в двенадцатом часу ночи возле одного из подъездов многоэтажного дома по ул. Юбилейной было обнаружено тело 21-летнего мужчины с признаками травм, полученных при падении с высоты, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Следственном отделе по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В процессе доследственной проверки было установлено, что молодой человек упал с общего балкона подъезда 14 этажа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.