С начала года в бюджет страны от Самарской области поступило более 33 млрд рублей

В январе–феврале 2018 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Самарской области, поступило 33,1 млрд руб. с темпом роста 26,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщает пресс-служба УФНС России по региону, наибольшая доля в структуре консолидированного бюджета РФ — 33,8% обеспечена за счет налога на добавленную стоимость, сумма которого составила 11,2 млрд рублей.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме поступлений консолидированного бюджета — 24% или 8 млрд руб., из них в бюджеты муниципальных образований поступило 2,5 млрд рублей. Удельный вес налога на прибыль организаций в общем объеме поступлений консолидированного бюджета РФ — 9,9% или 3,3 млрд руб., из них в федеральный бюджет перечислено 600 млн руб., в бюджет субъекта — 2,7 млрд рублей. Общий объем поступлений в федеральный бюджет за январь–февраль 2018 г. составил 19 млрд руб., что на 39,2% или на 5,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В консолидированный бюджет субъекта от налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговых органах Самарской области, рост поступлений к уровню прошлого года составил 112,6%, общий объем поступлений составил 14,1 млрд руб., из них в бюджеты муниципальных образований перечислено 3,9 млрд рублей.
В консолидированный бюджет субъекта (с учетом крупнейших налогоплательщиков, стоящих на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России) за январь–февраль 2018 г. поступило 21,1 млрд руб., что превышает уровень прошлого года на 7,3% или на 1,4 млрд рублей.
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