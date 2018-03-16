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Преступления Происшествия

Водитель "Почты России" вскрывал чужие посылки и присваивал содержимое

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре обвинительный приговор вынесли Ильмиру Юманкулову, которого подозревали в присвоении чужого имущества.

На момент совершения вменявшихся ему преступлений молодой человек работал водителем "Почты России". По версии следствия, 25 сентября 2017 г. в многофункциональном сортировочном центре он получил несколько посылок и должен был развести их по почтовым отделениям, но вместо этого в машине вскрыл две из них и вынул оттуда мобильные телефоны Meizu и Xiiaomi, которые забрал себе. Ущерб от действий мужчины составил около 14 тыс. рублей.

Действия Юманкулова следствие квалифицировало по ч.1 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного обвиняемому".

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, суд с учетом мнения гособвинителя признал мужчину виновным и приговорил его к четырем месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком полгода.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.

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Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!

Елена Куликова 18 февраля 2018 16:47 Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс"

Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.

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