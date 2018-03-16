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Владимир Путин участникам форума "РСВ": Вместе мы обеспечим будущее нашей страны

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 марта, состоялось закрытие форума "Россия — страна возможностей". Участие в грандиозном концерте приняли несколько тысяч человек, включая делегацию из Самарской области. Кульминацией вечера стало выступление президента России Владимира Путина.

"Я очень рад быть сегодня с вами на этом замечательном форуме. Здесь собрались люди разных возрастов, разных направлений деятельности, но всех вас объединяет нечто общее, и это общее очень важно. Вы все талантливы, деятельны, интересны — замечательные люди. Надо отметить, что все вы прошли испытание различными конкурсами, фестивалями, добились результатов", — обратился глава государства к присутствующим.

Он отметил, что в России живет масса активных успешных граждан. "Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины. Я искренне хочу, чтобы у вас получилось все, что вы задумали, все о чем вы мечтаете. И, конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию ваших планов. Все по сути способны", — отметил президент.

"Наша Родина очень хочет, чтобы каждый из вас мог реализовать все свои планы и все свои начинания, творческие задумки. Если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее, будет страной, которой все мы будем гордиться", — сказал Владимир Путин.

В конце выступления он обратился к залу с вопросом. "Мы обеспечим будущее страны и сделаем это вместе. Да? — Да! — хором ответили участники форума.

Выступление главы государства слышала участница из Самары, медалистка олимпиады "Я профессионал" Валерия Лисовицкая. "Мне понравилась речь президента. Она вдохновляет на то, чтобы и дальше развиваться в том направлении, которые мы для себя открыли", — сказала девушка.

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