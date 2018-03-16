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Суды Происшествия

В Самаре наркоман в поисках чего-нибудь ценного вламывался в чужие квартиры

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор 37-летнему мужчине по объемному делу о серии краж, которые он совершил ради наркотиков.

По версии следствия, 36-летний Геннадий М. с мая по октябрь 2017 г. регулярно заходил в торговые центры и офисные здания Самары, где брал все, что плохо лежит, "насобирав" таким образом чужого имущества на общую сумму около 250 тыс. рублей.

В сентябре того же года Вячеслав Г. застукал этого мужчину в доме на 8 просеке, где Геннадий пытался вскрыть входную дверь в его квартиру. Неудачливый домушник сбежал слишком быстро, задержать его не удалось. Но в тот же день он вломился в дом Нины С. на той же улице, откуда вытащил имущество почти на 150 тыс. рублей.

Поймали преступника в октябре 2017 года: на улице его задержали с партией героина, которую он купил для себя.

Кроме хранения наркотиков, мужчину обвинили в 12 кражах и одном покушении на кражу.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, суд признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.

Гид потребителя

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