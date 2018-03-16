В Самаре завершилось адресное информирование жителей о ходе реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает городская администрация.

С начала марта на территориях всех внутригородских районов общественники и волонтеры распространяли наглядный материал с актуальной информацией о проектах благоустройства территории города.

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России, в Самаре состоится народное рейтинговое голосование. Самарцы смогут выбрать общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила волонтеров и членов участковых избирательных комиссий за работу, которую они провели в преддверии этого события.

"Наши волонтеры, активисты ходили по домам и разъясняли горожанам, что же такое президентский проект "Формирование комфортной городской среды", как он действует, что нужно сделать для участия в нем. Члены участковых избирательных комиссий рассказывали жителям об изменениях выборного законодательства, где они могут воспользоваться своим правом, — отметила Елена Лапушкина. — Я хочу выразить огромную благодарность этим людям. Не всегда они наталкивались на доброжелательное отношение, но тем не менее им хватило терпения, такта и добра, чтобы со всеми переговорить, все разъяснить. Также я благодарю наших жителей, которые открыли двери. Спасибо всем огромное за эту работу, и надеюсь 18 марта всех увидеть на избирательных участках".