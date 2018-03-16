В Самаре завершилось адресное информирование жителей о ходе реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает городская администрация.
С начала марта на территориях всех внутригородских районов общественники и волонтеры распространяли наглядный материал с актуальной информацией о проектах благоустройства территории города.
В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России, в Самаре состоится народное рейтинговое голосование. Самарцы смогут выбрать общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила волонтеров и членов участковых избирательных комиссий за работу, которую они провели в преддверии этого события.
"Наши волонтеры, активисты ходили по домам и разъясняли горожанам, что же такое президентский проект "Формирование комфортной городской среды", как он действует, что нужно сделать для участия в нем. Члены участковых избирательных комиссий рассказывали жителям об изменениях выборного законодательства, где они могут воспользоваться своим правом, — отметила Елена Лапушкина. — Я хочу выразить огромную благодарность этим людям. Не всегда они наталкивались на доброжелательное отношение, но тем не менее им хватило терпения, такта и добра, чтобы со всеми переговорить, все разъяснить. Также я благодарю наших жителей, которые открыли двери. Спасибо всем огромное за эту работу, и надеюсь 18 марта всех увидеть на избирательных участках".
Последние комментарии
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".