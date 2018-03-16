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ЖКХ и благоустройство Общество

Итоги голосования за лучшие проекты благоустройства в Самаре подведут 25 марта

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Результаты голосования горожан за лучшие проекты благоустройства общественных территорий Самары объявят через неделю. Об этом в интервью "Самарской газете" рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко.

"25 марта будут опубликованы итоги голосования. После этого объявим конкурс на поиск подрядчика. Это тоже выборы, выборы исполнителя работ, к которым надо подойти очень внимательно. Нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации, когда победитель конкурса заявил о своей готовности провести ремонт, а на деле провалил контракт, и часть работ доделать не успел", — сказал Владимир Василенко.

Он также уточнил, что необходимые процедуры по выбору подрядчика будут проведены до 20 мая. После этого начнутся уже непосредственно работы на объектах.

Первый заместитель главы Самары заверил, что жители города смогут контролировать подрядчика и влиять на качество выполняемых им работ. "Без старшего по дому и управляющих по микрорайону ни один объект принят не будет. Это гарантия того, что все работы будут выполнены качественно, и территория станет такой, какой хотят ее видеть жители ближайших домов", — пообещал Владимир Василенко.

Кроме того, по словам вице-мэра, те объекты, которые проиграют в голосовании, тоже будут обновлены, но не в этом сезоне. "Программа рассчитана до 2022 года. В зависимости от числа отданных за эти территории голосов будет определена очередность их ремонта. То есть, все зависит от самих граждан, в этом и смысл президентского проекта: жители могут напрямую влиять на состояние зон отдыха. Хотите современные, ухоженные скверы, парки, аллеи — приходите, голосуйте, зовите соседей, и вашу площадку благоустроят уже в этом году", — пояснил он.

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