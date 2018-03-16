У молодых поэтов области есть шанс выиграть издание собственной книги

В Самаре идет прием заявок на X Межрегиональный литературный турнир. Под лозунгом "Библиотека открывает таланты" Самарская универсальная научная библиотека совместно с областной писательской организацией и региональной организацией молодых литераторов проводит поэтический конкурс.

Участие в конкурсе подразумевает два варианта участия - очный и заочный. Очный вариант требует от конкурсанта личного присутствия на отборочном туре. В Самаре он состоится в ТЦ "Гудок" 1 апреля в 13:00.

Заочный вариант применим только к участникам, которые не могут попасть на отборочный тур по причинам отдаленности проживания или сложной ситуации со здоровьем.

Для участия всем конкурсантам нужно представить свои стихотворные произведения (5-10 работ) комиссии по электронной почте litturnir2018@mail.ru и заполнить специальный бланк участника.

Положение конкурса и документы можно найти на сайте группы в социальной сети "ВКонтакте". Дополнительные вопросы адресуются в самарский Центр поддержки и развития чтения по телефону 8 (846) 334-22-99.

Главный приз - сертификат на издание собственной книги тиражом 300 экземпляров. В конкурсе могут участвовать поэты от 14 до 27 лет.

Полуфинал и финал пройдут 28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а).