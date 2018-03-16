Самарца, попавшегося на "снятии порчи", уже ловили за обман подростков

Самарца, осужденного за помощь в снятии порчи, обвиняют еще и в обмане нескольких подростков.
Эльчин Абрашев стал частым гостем в полиции и судах. Молодой человек 1995 года рождения попался на нескольких эпизодах мошенничества.
Первый из известных датируется январем 2017 г., когда он обманул подростка, взяв его ноутбук, чтобы "отремонтировать". В том же году обманом он забрал чужой планшетный компьютер и iPad mini. Все жертвы - несовершеннолетние, с которыми он ранее был знаком. Технику Абрашев, по версии следствия, брал на время, но никогда не возвращал. В обстоятельствах его "подвигов" сейчас разбираются в Промышленном районном суде.
По одному из уголовных дел парню приговор уже вынесли. Напомним, в июле 2017 г. он заявил приятелю Сергею, что есть у него знакомая гадалка, которая запросто может снять порчу с его девушки. Знакомый Эльчину поверил и отдал 20 тыс. руб. для гадалки и сотовый телефон в придачу. При помощи чужого мобильника предприимчивый молодой человек еще и перевел через "Мобильный банк" деньги со счета знакомого на свой. Общий ущерб от этих его действий правоохранители оценили в 29 тыс. рублей.
"Вину он признал полностью, уголовное дело рассматривалось в особом порядке", - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.
По итогам суда Эльчина Абрашева за мошенничество приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.