Елена Лапушкина встретилась с жителями Крутых Ключей

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города. Одна из самых знаковых и эмоционально насыщенных состоялась 15 марта в стенах школы №7 в микрорайоне Крутые Ключи.
На встречу пришли местные общественники, представители корпорации "КОШЕЛЕВ", управляющей компании "Авиакор-стандарт", депутаты - все те, кто хотел высказаться о проблемах микрорайона и узнать о перспективах его развития. Также на собрании присутствовали представители городской администрации и транспортных компаний.
Модератором встречи выступил Олег Комаров, глава внутригородского Красноглинского района. Он подробно отчитался перед присутствующими о проделанной работе в районе в целом и в микрорайоне Крутые Ключи, в частности. Глава района в своей речи отметил, что Крутые Ключи участвуют в отборе на проект лучшего благоустройства территории, который состоится в тот же день, что и выборы президента России. Отдать свой голос можно не только за будущего главу государства, но и за проект формирования комфортной городской среды.
Встреча прошла в режиме активного диалога и с пользой для обеих сторон. Несмотря на то что некоторые темы вызвали всплеск эмоций и жаркие споры, взаимопонимание было быстро найдено, все вопросы зафиксированы в протоколе и взяты на контроль самарской мэрией.
На встрече с жителями Красноглинского района Елена Лапушкина дала жесткую оценку работе департамента транспорта Самары по поводу жалоб на работу автобусного маршрута №67: "Вы не владеете информацией. А от жителей по этому вопросу поступает много нареканий. Разберитесь и наведите порядок! Делаю вам замечание". Вообще, вопросы транспортной доступности новых микрорайонов были одними из ключевых на встрече. Стороны и участники встречи сошлись во мнении, что к проблеме нужно активнее подключать министерство транспорта Самарской области. Глава города обещала сделать соответствующее обращение в правительство Самарской области.
В Самарской области появятся новые социальные объекты в рамках строительства "Кошелев-парка": две общеобразовательные школы по 1360 мест каждая (первая заработает к 1 сентября, вторая - к концу текущего года), два новых детских сада по 350 мест каждый, физкультурно-оздоровительный центр. В ответ на просьбу жителей "о своем кинотеатре" на встрече Екатерина Есина, член совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ", сообщила, что в рамках строительства микрорайона зарезервирован земельный участок под возведения современного торгово-развлекательного центра, где одним из якорных арендаторов может стать кинотеатр. В настоящее время со стороны застройщика идет активный поиск инвестора.
Еще одна болевая точка - "своя поликлиника". В настоящий момент в Крутых Ключах действует филиал государственного медицинского учреждения. Проект отдельно стоящего здания у застройщика готов, идет согласование сроков строительства и месторасположения новой поликлиники, которая будет оснащена по последнему слову науки и техники.
По словам Антона Ермолаева, директора УК "Авиакор-стандарт", управляющая компания, в чьем ведении находятся многоквартирные дома в Крутых Ключах и в "Кошелев-парке", всегда готова к конструктивному диалогу с каждым жителем и помощи в решении повседневных проблем. Ермолаев также подробно разъяснил на встрече суть проводимой в России реформы в области ЖКХ. По словам директора, летом в Крутых Ключах будет отремонтирована площадка Летнего театра и у жителей появится новое благоустроенное общественное пространство.
В общей сложности встреча длилась три часа, за время которой произошло главное - установлена прямая связь между городским муниципалитетом и жителями, стороны услышали и поняли друг друга.
Елена Лапушкина, Глава городского округа Самара:
- Я провела много встреч в Самаре, и сегодня жители Крутых Ключей меня приятно удивили. В зале - активные и неравнодушные люди с горящими и молодыми глазами. Сегодня, в отличие от остальных районов, гораздо меньше звучало вопросов про ЖКХ, подавляющее их количество было о развитии территории, и это меня радует. Потому что все, что касается развития, говорит о перспективах и о желании жить на этой территории и на этой земле. Все услышанные вопросы мы внесли в протокол и берем в текущую работу.
Есть вопросы, которые можно решить достаточно быстро, но есть и такие, которые требуют отдельной проработки нормативной документации и государственного финансирования. Вам в достаточной мере повезло с застройщиком, так как он социально ориентирован, понимает ответственность и проблематику микрорайона. С этими людьми можно разговаривать и всегда можно договориться.
Последние комментарии
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".