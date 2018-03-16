Елена Лапушкина встретилась с жителями Крутых Ключей

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города. Одна из самых знаковых и эмоционально насыщенных состоялась 15 марта в стенах школы №7 в микрорайоне Крутые Ключи.

На встречу пришли местные общественники, представители корпорации "КОШЕЛЕВ", управляющей компании "Авиакор-стандарт", депутаты - все те, кто хотел высказаться о проблемах микрорайона и узнать о перспективах его развития. Также на собрании присутствовали представители городской администрации и транспортных компаний.

Модератором встречи выступил Олег Комаров, глава внутригородского Красноглинского района. Он подробно отчитался перед присутствующими о проделанной работе в районе в целом и в микрорайоне Крутые Ключи, в частности. Глава района в своей речи отметил, что Крутые Ключи участвуют в отборе на проект лучшего благоустройства территории, который состоится в тот же день, что и выборы президента России. Отдать свой голос можно не только за будущего главу государства, но и за проект формирования комфортной городской среды.

Встреча прошла в режиме активного диалога и с пользой для обеих сторон. Несмотря на то что некоторые темы вызвали всплеск эмоций и жаркие споры, взаимопонимание было быстро найдено, все вопросы зафиксированы в протоколе и взяты на контроль самарской мэрией.

На встрече с жителями Красноглинского района Елена Лапушкина дала жесткую оценку работе департамента транспорта Самары по поводу жалоб на работу автобусного маршрута №67: "Вы не владеете информацией. А от жителей по этому вопросу поступает много нареканий. Разберитесь и наведите порядок! Делаю вам замечание". Вообще, вопросы транспортной доступности новых микрорайонов были одними из ключевых на встрече. Стороны и участники встречи сошлись во мнении, что к проблеме нужно активнее подключать министерство транспорта Самарской области. Глава города обещала сделать соответствующее обращение в правительство Самарской области.

В Самарской области появятся новые социальные объекты в рамках строительства "Кошелев-парка": две общеобразовательные школы по 1360 мест каждая (первая заработает к 1 сентября, вторая - к концу текущего года), два новых детских сада по 350 мест каждый, физкультурно-оздоровительный центр. В ответ на просьбу жителей "о своем кинотеатре" на встрече Екатерина Есина, член совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ", сообщила, что в рамках строительства микрорайона зарезервирован земельный участок под возведения современного торгово-развлекательного центра, где одним из якорных арендаторов может стать кинотеатр. В настоящее время со стороны застройщика идет активный поиск инвестора.

Еще одна болевая точка - "своя поликлиника". В настоящий момент в Крутых Ключах действует филиал государственного медицинского учреждения. Проект отдельно стоящего здания у застройщика готов, идет согласование сроков строительства и месторасположения новой поликлиники, которая будет оснащена по последнему слову науки и техники.

По словам Антона Ермолаева, директора УК "Авиакор-стандарт", управляющая компания, в чьем ведении находятся многоквартирные дома в Крутых Ключах и в "Кошелев-парке", всегда готова к конструктивному диалогу с каждым жителем и помощи в решении повседневных проблем. Ермолаев также подробно разъяснил на встрече суть проводимой в России реформы в области ЖКХ. По словам директора, летом в Крутых Ключах будет отремонтирована площадка Летнего театра и у жителей появится новое благоустроенное общественное пространство.

В общей сложности встреча длилась три часа, за время которой произошло главное - установлена прямая связь между городским муниципалитетом и жителями, стороны услышали и поняли друг друга.

Елена Лапушкина, Глава городского округа Самара:

- Я провела много встреч в Самаре, и сегодня жители Крутых Ключей меня приятно удивили. В зале - активные и неравнодушные люди с горящими и молодыми глазами. Сегодня, в отличие от остальных районов, гораздо меньше звучало вопросов про ЖКХ, подавляющее их количество было о развитии территории, и это меня радует. Потому что все, что касается развития, говорит о перспективах и о желании жить на этой территории и на этой земле. Все услышанные вопросы мы внесли в протокол и берем в текущую работу.

Есть вопросы, которые можно решить достаточно быстро, но есть и такие, которые требуют отдельной проработки нормативной документации и государственного финансирования. Вам в достаточной мере повезло с застройщиком, так как он социально ориентирован, понимает ответственность и проблематику микрорайона. С этими людьми можно разговаривать и всегда можно договориться.