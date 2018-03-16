Передергиванием фактов чистоту воздуха в Тольятти не улучшить

В соцсетях набирает силу информационная волна по поводу качества воздуха в Тольятти. Если внимательно посмотреть, то это все та же летняя акция по сбору подписей против выбросов местных предприятий на портале change.org. Тогда, в августе, Росприроднадзор отреагировал на общественную критику и произвел проверки. По их итогам были вынесены постановления о наказаниях нарушителей, а также обозначены другие причины плохого воздуха - безветренная сухая погода, стоявшая длительное время, транспортные выхлопы и пр.

На несколько месяцев эта тема стихла, но в преддверии выборов мы снова наблюдаем довольно эмоциональную реакцию соцсетей и блогосферы на те вещи, которые в другое время вызывают куда меньше интереса. Ведущие региональные предприятия огульно обвиняются в том, что они травят горожан. Но именно вокруг этих предприятий 30-50 лет назад сформировались городские районы, вся инфраструктура. И сейчас эти заводы составляют основу экономики области, дают гражданам рабочие места, создают соцобъекты, внедряют инновационные проекты, участвуют в импортозамещении. Те же блогеры удивляются факту, что народ заметил присутствие развитой промышленности у себя под боком только сейчас. Нет никаких сомнений, что за экологической ситуацией необходим жесткий контроль. Но, к сожалению, проблемы экологии часто поднимаются не для реального их решения, а для достижения собственных политических целей. А горожане, справедливо стремящиеся улучшить среду своего обитания, используются как инструмент.

Но на сей раз уровень развернувшейся агитации за чистый воздух далек от элементарной логики.

Во-первых, главными действующими лицами флэшмоба стали молодые люди в защитных масках, наглядно давая понять аудитории социальных сетей, что в городе им нечем дышать. То есть технологи акции изначально концентрируют внимание аудитории на эмоциях, а не на экспертных мнениях и реалиях жизни Тольятти.

Во-вторых, судя по дискуссии вокруг флэшмоба, многие его участники (видимо, в силу юного возраста или неполного погружения в причины проблемы) весьма отдаленно представляют, что реально происходит в экологической сфере города. И не все из них в курсе, что в 1992 годы в Тольятти объем выбросов от основных промпредприятий составлял 93 тыс. тонн в год, а в 2016 году - 31 тыс. тонн. То есть снизился в три раза.

Сколько он составил в 2017 году - мы также наверняка узнаем, так как градообразующие предприятия регулярно отчитываются перед контролирующими органами, муниципалитетом и общественностью. И для того, чтобы проанализировать их реальный вклад в экологию города, достаточно посещать сайты компаний или читать городские отчеты на эту тему.

Для объективности не лишним будет обратить внимание и на свежие исследования Тольяттинской гидрометобсерватории. После летних скандалов, которые, так же как и этот, начались в соцсетях, руководитель этого учреждения Надежда Карпасова неоднократно докладывала о проведенных замерах. Недавно она выступала в Тольяттинской городской думе и снова привела факты, что, помимо предприятий, на экологию города влияют и многие другие причины. Причем они могут влиять на чистоту воздуха более существенно, чем мы привыкли думать. Так, весомый вклад (65%) в загрязнение нашего воздуха оказывает смог, который является результатом работы нашего транспорта, как личного, так и общественного.

Отсутствие свежих сенсаций в этой теме не помешало активистам флэшмоба использовать старые данные. В сети то тут, то там упомянуты результаты прокурорских проверок, сроки которых также должны вызвать вопросы тех, кто хочет действительно разобраться в происходящем. Ведь проверки проводились еще осенью прошлого года, наказания некоторым предприятиям были вынесены за недостаточную очистку городских (!) и ливневых стоков, а не за воздух, но заинтересованные стороны в публичной плоскости предпочитают оперировать устаревшими данными.

Специалисты, которые постоянно следят за информацией вокруг градообразующих предприятий, обращают внимание на то, что проблема экологии в Тольятти на них не заканчивается. Она, к несчастью, гораздо шире и охватывает все промышленные зоны города. Крупные предприятия, в силу своей публичности, проводят огромную работу по своим экологическим программам, их проверяют контролирующие органы. А вот компании малого и среднего бизнеса, большей частью находящиеся в тени, к сожалению, далеко не все и не всегда могут этим похвастаться. Многие из них даже не зарегистрированы как природопользователи.

К слову, Карпасова по этому поводу сообщала, что договоры по НМУ (неблагоприятные метеоусловия) заключены у гидрометобсерватории только с шестью крупными предприятиями. Это означает, что когда администрация города объявляет о неблагоприятных метеоусловиях, то для всех остальных эта информация - практически пустой звук, и многие предприятия никак ничего при этом не предпринимают.

При том что описанная проблема часто обсуждается на публичных площадках, в соцсетях почему-то продолжают концентрироваться именно на крупных заводах. Можно было бы напомнить о том, что весь город держится на их производственных и социальных программах, но раз уж начался очередной разговор "за экологию", более актуально будет разобраться в ней по-настоящему, а не на публику.

Например, прекратить демонстрировать безграмотность в элементарных вопросах, публикуя фото с паром с водооборотных циклов Сибура, КуАЗа и ТоАЗа, который преподносится как ядовитые выбросы, в то время как это испаряется при охлаждении горячая чистая вода. Ведь тогда и сами промышленники будут воспринимать общественную критику более серьезно.

Весной этого года Тольяттинская городская дума, к примеру, планирует рассмотреть вопрос подготовки очередных мероприятий в сфере охраны экологии со стороны предприятий. В том числе о подготовке установки приборов учета на источники выброса вредных веществ, к чему с января следующего года обязывает заводы федеральный закон. Кроме того, уже в ближайшие годы все крупные предприятия должны будут пройти проверку на соответствие применяемых технологий наилучшим доступным. Вот и узнаем, что делается в этом направлении. Но речь опять идет только обо всем известных заводах.

А хотелось бы, чтобы свою ответственность в этом вопросе проявили и все малые и средние предприятия, деятельность которых также отражается на нашем воздухе.

Хотелось, чтобы активисты реально занялись и другими проблемами, напрямую влияющими на экологическую ситуацию: восстановлением леса, утилизацией фосфора, озеленением, развитием транспортной инфраструктуры, сокращающей пробки, включая удобный общественный транспорт, ограничением эксплуатации древнего автотранспорта, возвратом к более жестким ПДК по формальдегиду и фенолу, очистке ливневых стоков.

Но "медаль" за решение этих проблем получить намного труднее, чем на петициях и флешмобах.