В Волжском районе столкнулись четыре автомобиля

Утром 15 марта в Волжском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:00 59-летний водитель Chevrolet Cobalt на 9 км дороги от поселков Волжский и Курумоч к трассе М-5, по предварительной версии полицейских, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva. От удара внедорожник съехал в кювет. А Chevrolet Cobalt врезался еще и во встречные Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser.

В результате водителя Chevrolet NIVA госпитализировали с травмами груди и плеча.

По данным ГИБДД, мужчина, управлявший Chevrolet Cobalt, был нетрезв.