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ДТП Происшествия

В Волжском районе столкнулись четыре автомобиля

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 15 марта в Волжском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:00 59-летний водитель Chevrolet Cobalt на 9 км дороги от поселков Волжский и Курумоч к трассе М-5, по предварительной версии полицейских, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva. От удара внедорожник съехал в кювет. А Chevrolet Cobalt врезался еще и во встречные Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser.

В результате водителя Chevrolet NIVA госпитализировали с травмами груди и плеча.

По данным ГИБДД, мужчина, управлявший Chevrolet Cobalt, был нетрезв.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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