В Волжском районе столкнулись четыре автомобиля

Утром 15 марта в Волжском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:00 59-летний водитель Chevrolet Cobalt на 9 км дороги от поселков Волжский и Курумоч к трассе М-5, по предварительной версии полицейских, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva. От удара внедорожник съехал в кювет. А Chevrolet Cobalt врезался еще и во встречные Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser.
В результате водителя Chevrolet NIVA госпитализировали с травмами груди и плеча.
По данным ГИБДД, мужчина, управлявший Chevrolet Cobalt, был нетрезв.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !