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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Начинающие фермеры региона получат государственную поддержку

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 16 марта состоялось рассмотрение заявок на участие в отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования".

Как сообщает пресс-служба областного аграрного ведомства, всего на этом этапе конкурса
было подано 42 заявки из Кошкинского, Большеглушицкого, Сызранского, Шигонского и других районов Самарской области. 34 из них прошли строгий отбор ведомственной комиссии, 19 были признаны достойными государственной поддержки.

По завершению оформления необходимой документации начинающие фермеры смогут получить до 3 млн. рублей на развитие своего хозяйства. Сегодня основным приоритетом для развития фермерского движения в губернии является молочное животноводство.

Поддержка начинающих фермеров осуществляется в рамках государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014–2020 годы.

Общая сумма средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на данный вид грантовой поддержки превышает 94 млн рублей.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов:

— Отличительной особенностью конкурса в текущем году является большое количество молодежи. Что нас очень радует. 60 процентов подавших заявки на участие в конкурсе — это люди до 35 лет. Это те, кто планирует связать свою жизнь, трудовую деятельность с селом, опора и основа нашего будущего сельского хозяйства.

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