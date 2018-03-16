Начинающие фермеры региона получат государственную поддержку

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 16 марта состоялось рассмотрение заявок на участие в отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для признания их участниками мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования".
Как сообщает пресс-служба областного аграрного ведомства, всего на этом этапе конкурса
было подано 42 заявки из Кошкинского, Большеглушицкого, Сызранского, Шигонского и других районов Самарской области. 34 из них прошли строгий отбор ведомственной комиссии, 19 были признаны достойными государственной поддержки.
По завершению оформления необходимой документации начинающие фермеры смогут получить до 3 млн. рублей на развитие своего хозяйства. Сегодня основным приоритетом для развития фермерского движения в губернии является молочное животноводство.
Поддержка начинающих фермеров осуществляется в рамках государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014–2020 годы.
Общая сумма средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на данный вид грантовой поддержки превышает 94 млн рублей.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов:
— Отличительной особенностью конкурса в текущем году является большое количество молодежи. Что нас очень радует. 60 процентов подавших заявки на участие в конкурсе — это люди до 35 лет. Это те, кто планирует связать свою жизнь, трудовую деятельность с селом, опора и основа нашего будущего сельского хозяйства.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !