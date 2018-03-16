Tele2 в 5 раз увеличила число базовых станций LTE в Приволжье

Tele2 по итогам 2017 года увеличила количество базовых станций LTE в Приволжье в пять раз. На территории макрорегиона оператор запустил связь четвертого поколения еще в трех субъектах и построил новые базовые станции в регионах, где уже действовала технология. В результате расширения сети 4G-трафик оператора за прошедший год вырос в 13 раз.

В 2017 году Tele2 взяла курс на развитие сети четвертого поколения. За прошлый год оператор запустил LTE в 25 субъектах РФ, в том числе в трех регионах Приволжья. Сегодня связь четвертого поколения доступна жителям 56 субъектов РФ.

Число базовых станций 4G в Приволжье за прошедший год выросло в пять раз. Новый стандарт скоростного интернета стал доступен жителям Кировской области, Татарстана и Удмуртии. Пользоваться услугой в этих регионах сегодня могут 81%, 70% и 76% населения соответственно. LTE-сеть оператора в этих субъектах РФ преимущественно работает в частотных диапазонах 1800 и 800 МГц. Использование данных диапазонов обеспечивает широкое покрытие и устойчивую проникающую способность, что позволяет достигать высокого уровня сигнала не только на улицах, но и в помещениях.

Кроме того, компания продолжила развитие технологии в регионах, где уже действовала сеть 4G. В Нижегородской и Ульяновской областях количество базовых станций LTE выросло втрое. Услуги скоростного интернета четвертого поколения сегодня доступны 80% нижегородцев и 60% жителей Ульяновской области. В Чувашской Республике в течение 2017 года оператор удвоил количество базовых станций. Строительство преимущественно велось в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и ряде районных центров республики.

Развитие LTE-сети способствовало значительному увеличению потребления мобильного интернета и росту пользовательской активности абонентов Приволжья. Интернет-трафик в 4G-cети оператора по итогам 2017 года вырос в 13 раз. Общий интернет-трафик на одного абонента увеличился на 63%.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"В 2017 году Tele2 активно инвестировала в развитие LTE-сети России, обеспечив связью четвертого поколения еще 25 регионов страны. В Приволжье скоростной интернет нового поколения стал доступен жителям Кировской области, Татарстана и Удмуртии. Значительно увеличено покрытие и емкость сети в Нижегородской, Ульяновской областях и Чувашии. В начале этого года доступ к услуге получили жители Марий Эл. Технология LTE становится массовой, и мы видим, как стремительно растет спрос на эту услугу — за год проникновение устройств с поддержкой 4G увеличилось вдвое, а интернет-трафик вырос в 13 раз. В этом году мы продолжаем развитие сетевой инфраструктуры, чтобы обеспечить качественным скоростным интернетом не только крупные города, но и небольшие населенные пункты".