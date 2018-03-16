Деятельность руководства гимназии №1 опять стала поводом для уголовного дела

В Самаре по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения руководством гимназии №1 средств, предназначенных для выплат педагогам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило хищение средств фонда, сформированного за счет добровольных пожертвований родителей учащихся и оказывающего финансовую поддержку гимназии.

По версии правоохранителей, с января 2011 г. по сентябрь 2017 г. руководство учреждения предъявляло в Фонд поддержки образования "Инвестиционная перспектива" фиктивные документы на ежемесячные гранты педагогическому работнику. При этом получавший их методист фактически не являлся сотрудником учреждения и не оказывал каких-либо платных услуг. Всего мнимому методисту за шесть лет было выплачено свыше 520 тыс. рублей.

Уголовное дело в связи с этим возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").