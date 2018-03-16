Ирина Скупова выступит в программе "Клуб 24" на телеканале "Россия-24"

В пятницу, 16 марта, в 19.00 в региональном эфире "Россия-24" (ГТРК "Самара") покажут очередной выпуск передачи "Клуб 24" с участием советника губернатора Самарской области Ирины Скуповой.

В передаче примут участие зампредседателя облизбиркома Алексей Солдатов, координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских и председатель комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты г. о. Тольятти Александр Дроботов.

Тема беседы — "Чистота и прозрачность выборов президента РФ 18 марта". Гости студии рассмотрят организацию работы избирательных участков, роль общественных наблюдателей, обсуждение выборов в соцсетях и т. д.

