16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил межрегиональную лигу КВН "Самара" с началом сезона Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками коттеджного поселка "Дубрава" Ирина Скупова выступит в программе "Клуб 24" на телеканале "Россия-24" Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе №132 Строительство скоростной железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти обойдется в 7,5 млрд рублей

Губернатор Власть и политика

Ирина Скупова выступит в программе "Клуб 24" на телеканале "Россия-24"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати

В пятницу, 16 марта, в 19.00 в региональном эфире "Россия-24" (ГТРК "Самара") покажут очередной выпуск передачи "Клуб 24" с участием советника губернатора Самарской области Ирины Скуповой.

В передаче примут участие зампредседателя облизбиркома Алексей Солдатов, координатор наблюдателей в Октябрьском районе Самары Милена Запольских и председатель комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты г. о. Тольятти Александр Дроботов.

Тема беседы — "Чистота и прозрачность выборов президента РФ 18 марта". Гости студии рассмотрят организацию работы избирательных участков, роль общественных наблюдателей, обсуждение выборов в соцсетях и т. д. 
   

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 05 марта 2018 16:19 Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет

Мария Грамматина 21 февраля 2018 15:56 Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти

А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:38 В регионе формируют программу поддержки малых и средних городов

Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?

Dmitry Lakotsenin 19 января 2018 07:17 Концепцию музея на "даче со слонами" разработают к весне

Хорошее решение. Правда несколько затянуто.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Фото на сайте

Первая игра 1/8 финала между региональными командами лиги КВН "Самара"

Первая игра 1/8 финала между региональными командами лиги КВН "Самара"

В новом самарском госпитале "Мать и дитя" уже родилось трое детей

В новом самарском госпитале "Мать и дитя" уже родилось трое детей

Церемония открытия ледового дворца спорта «Роснефть Арена» в Новокуйбышевске

Церемония открытия ледового дворца спорта «Роснефть Арена» в Новокуйбышевске

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1