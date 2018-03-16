Сотрудников "ЖКС" поздравил глава региона Дмитрий Азаров и отметил наградами врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев

В сфере ЖКХ Самарской области сегодня заняты 86,7 тыс. человек, которые обслуживают более 23 тыс. многоквартирных домов, и 1200 из них - фонд компании "Жилищно-коммунальная система" (ЖКС).

Настоящие мастера своего дела

Во вторник, 13 марта, в преддверии профессионального праздника врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил лучших работников отрасли. Среди них - сотрудники "ЖКС". Глава региона обратил внимание на особую значимость их труда: "По качеству вашей работы люди судят о том, насколько ответственно власть работает не только в районе, регионе, но и в стране".

А в пятницу, 16 марта, лучших работников жилищно-коммунального хозяйства чествовали в администрации Самары. В тот же день на корпоративном празднике более 60 сотрудников организации получили благодарственные письма за достижения в работе от врио областного министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева, руководства СРО "Национальный жилищный конгресс" (НЖК) и компании "ЖКС". Благодарности и награды получили директор ООО "ЖКС" Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов Анатолий Павлюк, директор ЖЭУ №10 Мария Звягина и слесарь-сантехник ЖЭУ №11 Александр Тещин. Благодарственные письма от НЖК были вручены руководителю ЖЭУ №2 Наталье Астаховой, директору ЖЭУ №4 Екатерине Мироновой, директору ЖЭУ №7 Денису Панину. Наибольшее число наград вручили техническому и обслуживающему персоналу компании. "Эти люди - настоящие мастера своего дела, которые работают на местах и спасают жителей в экстремальных ситуациях, - заявил исполнительный директор компании "ЖКС" Вячеслав Князьков - Их труд - самый тяжелый, и все они достойны самого глубокого уважения. Управляющая компания гордится своими специалистами и поздравляет их с заслуженной наградой!"

У слесаря всегда много работы

В ООО "ЖКС" работает 283 слесаря высокой квалификации. Один из них - слесарь пятого разряда Владимир Сидоров - по-хозяйски показывает журналистам трубы и вентили в подвале дома. Он пятнадцатый год работает в своем ЖЭУ, один обслуживает 11 домов. "Я вырос в деревне, в Шенталинском районе, - рассказывает Владимир. - Всю жизнь возился с железками, собирал тракторы, мотоциклы. А в Самару приехал и сразу сантехником устроился. Моя работа - задвижки крутить, болты обрезать, пилить болгаркой, трубу подгонять, варить. У слесаря в нашей компании всегда много работы".

Фото: Антон Сенько

За 15 лет на своем участке Сидоров поработал в разных управляющих организациях, но "ЖКС" отмечает особо: "С каждым годом работать лучше. Материалами обеспечивают в достатке: задвижки, вентили, краски, трубы. А то раньше только хомуты ставили да свищи заваривали. Кислород, ацетилен - все, что нужно, для работы есть, сварщиков вниманием не обделяют".

Владимир счастливо женат, растит сына и дочь, а на выходные успевает съездить в деревню и родителям помочь. "За грибами, на охоту, на рыбалку мотаюсь в выходные, - улыбается Сидоров. - Самая большая рыба? Как-то поймал щуку на 18 килограммов. Я ведь ловлю не на продажу, а для семьи".

"Да в нашем доме №8а на ул. Победы каждый жилец знает Володю, - нахваливает своего слесаря пенсионерка Алевтина Николаева. - Все заявки он выполняет своевременно, делает работу на совесть, на много лет вперед".

Тяжело, зато на свежем воздухе

Также в компании "ЖКС" трудятся 500 дворников и более 500 специалистов технического обслуживания.

"А вы на нашего дворника посмотрите, - привлекает внимание журналистов жительница дома №8 на ул. Победы Галина Ещеркина. - У Венеры во дворе всегда порядок. Зимой чистит и лед посыпает, летом траву косит и подметает. Таких бы дворников побольше - и город у нас будет самый чистый!".

Фото: Антон Сенько

Венера Андреева работает на своем участке дворником более 20 лет. Семья - муж, двое детей, трое внуков - требуют заботы и внимания. Но кажется, что все остальное время занимает только работа. "Сегодня идет снег, мы с 5 утра уже три раза его убирали, сейчас снова будем чистить, - берется за лопату Венера. - Если снега нет - рабочий день с 7 до 11 утра, потом обед, и с 1 до 4 опять работаем. А в снегопады выходим с 4 утра. Орудия труда у нас проверенные, песок и соль возят вовремя. Да, работа тяжелая, зато на свежем воздухе. За мной четыре дома закреплено. Я раньше брала два дома и думала, что не справлюсь. А потом втянулась и еще два взяла".

"Я как инвалид чаще всего бываю дома и все вижу. Очень хорошо Венера работает, - присоединяется к разговору пенсионерка из 8-го дома Римма Голосова. - А если нам что нужно, звоним по телефону 300-4000 в колл-центр "ЖКС", а там, смотришь, уже все сделали, убрали, почистили. Можно в любое время суток позвонить, даже ночью. Но, сказать по совести, если не аварийное положение, то людей беспокоить не хочется".

Оперативная работа с жителями

Компания "ЖКС" первой в Самаре создала колл-центр и по круглосуточному номеру 300-4000 принимает более 30 тыс. звонков в месяц. Полтора десятка операторов вносят заявки в компьютерную программу, откуда они автоматически направляются исполнителям в подразделения управляющей компании, подрядные организации или аварийную службу.

"Наш колл-центр обслуживает четыре компании - практически полгорода, рабочий фонд более 2000 домов, - поясняет руководитель центра Светлана Алексеева. - Каждый оператор в день принимает более 200 звонков. Если усложнились погодные условия (скажем, выпал снег) или возникли проблемы у ресурсоснабжающих организаций, случились авария или отключение, - нам сразу звонят".

26-летняя Ольга Платонова оператором в колл-центре быть не мечтала, выучилась на ландшафтного дизайнера. Но вот уже два года работает в "ЖКС" и с особым удовольствием произносит фразу: "Здравствуйте. Ольга. Слушаю вас".

"Конечно, общение с людьми - это всегда непросто, но мне нравится, когда проблемы наших абонентов решаются быстро и качественно, - улыбается Ольга. - Если у человека авария - конечно он паникует или сердится! Тут мы стараемся успокоить, правильно понять ситуацию и оформить заявку".

Заявка обрабатывается и передается подрядчикам, а после выполнения направляется на контроль. Оператор звонит заявителю, чтобы проконтролировать качество работы. "Более 95% заявок у нас отрабатываются в срок, - поясняет Платонова. - Это не может не впечатлять. Мне нравится, когда люди остаются довольны нашими услугами. Признаюсь, на работу иду как на праздник".