Вечером 16 марта Самару "накрыли" восьмибалльные пробки

В пятницу, 16 марта, к 6 часам вечера на карте Самары в "Яндексе" основные магистрали города окрасились в красный цвет, что означает наличие автомобильных заторов, и был указан восьмибалльный уровень пробок с надписью: "Многокилометровые пробки".

Самый большой затор был показан на ул. Ново-Садовой по направлению "из города". Пробка там тянулась от ул. Первомайской до ул. 22-го Партсъезда.

Сложная дорожная ситуация была обозначена и на Московском шоссе, где движение также по направлению "из города" было затруднено от ул. Гагарина до ул. Потапова. Пробка от ул. Ново-Садовой до ул. Стара-Загора указывалась и на ул. Советской Армии по направлению в сторону парка им. Гагарина.

Затруднения движения традиционно были в исторической части Самары на улицах Крупской, Кутякова и Водников.

На ул. Гагарина пробка по направлению "из города" была указана от ул. Тухачевского до ул. Авроры. Заторы имелись и на ул. 22-го Партсъезда от ул. Победы до Заводского шоссе, и местами на пр. Кирова.

Затруднено движение также было на Московском шоссе от 18 км до Красноглинского шоссе.

При этом мест ДТП на карте города было относительно немного. В частности, одна авария обозначена на ул. Водников, одна - на ул. Советской Армии, две - на ул. Авроры в районе автовокзала, одна - на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с ул. 22-го Партсъезда, одна - на пересечении улиц Победы и Краснодонской и одна - на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. При этом данных о ДТП с тяжкими последствиями не поступало.

Судя по всему, на дорожную ситуацию повлиял снегопад.