В Отрадном прошел праздник "Россия славится единством и трудом"

В пятницу, 2 марта, жителей микрорайона № 17 города Отрадного собрал депутат городской думы Владимир Муратов, известный своей активной гражданской позицией и заботой об избирателях. На этот раз их ждал праздник "Россия славится единством и трудом", который организаторы приурочили к Дню защитника Отечества и 8 Марта.
С заботой о людях
По легкому морозцу еще не вступившей в полные права весны жители микрорайона спешили в спортивно-оздоровительный комплекс на праздник. Встречал гостей Владимир Муратов, депутат думы городского округа Отрадный 5-го и 6-го созывов, председатель Совета общественности микрорайона.
"Забота о людях — моя основная задача как депутата, — говорил Владимир Муратов. — Мы традиционно поздравляем жителей с Днем пожилого человека, с праздником Победы, другими важными датами в жизни страны. Очень хочется, чтобы они почувствовали себя одной семьей. Сейчас наши отношения с избирателями перешли в разряд дружеских. Мы уже настолько сроднились в процессе совместной работы над общими задачами, что перешли на "ты". И в этом чувствуется особая близость".
В актовом зале уже были накрыты столы, а за кулисами волновались артисты. В начале торжества — официальная часть с вручением благодарственных писем активным жителям микрорайона, которые не на словах, а на деле доказали любовь и преданность своей малой родине. За вклад в процветание города Отрадного благодарственные письма и дипломы из рук депутата получили более двадцати человек, в том числе преподаватели и учащиеся детской школы искусств, коллектив общеобразовательной школы № 4.
Благодарственное письмо также вручили начинающему спортсмену Роману Манаеву, который накануне представлял Самарскую губернию в соревнованиях на первенство России в дисциплине "Спортивное метание ножа". По просьбе депутата он блестяще продемонстрировал гостям праздника мастерство владения шашкой.
"Замечательно, что наши исконные традиции сохраняются, — сказал Владимир Муратов, поздравляя Романа. — И если кто-то посмеет посягнуть на целостность и благополучие России, у нас есть кому защитить страну!"
Растим патриотов
В городском округе Отрадный патриотическому воспитанию детей уделяется особое внимание, а инициативы подрастающего поколения в этой области находят живой отклик у первых лиц города. Так, ученики школы № 4 выразили желание установить памятный знак в честь 100-летнего юбилея Российской армии. Глава городского округа Отрадный Александр Бугаков и депутат городской думы Владимир Муратов идею ребят поддержали и воплотили в жизнь. Теперь на территории школы красуется постамент с тремя пятиконечными звездами работы казанского скульптора и архитектора Эдуарда Шагиева.
"Мы прививаем нашим воспитанникам интерес к истории, любовь к Родине. Узнав о том, что в этом году исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-крестьянской армии, ребята захотели увековечить это событие, — говорит директор школы № 4 Андрей Касатиков. — Мы долго думали, как это сделать, но, к счастью, у нас есть замечательный друг Владимир Муратов, который не только поддержал идею, но и претворил ее в жизнь. Впереди лето, и мы планируем высадить цветы вокруг памятного знака".
Это далеко не первый значимый общественный проект, реализованный в Отрадном при поддержке и участии Владимира Муратова. Здесь установлены памятники поэту Михаилу Лермонтову, великому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову, а также первый в России флагшток в рамках Национальной комплексной программы "Держава ХХI век" в ходе подготовки к предстоящему 75-летию Победы. В Отрадном работает музей истории и культуры народов Поволжья. Эти ставшие знаковыми места в городе создают необходимую среду для воспитания достойных граждан России.
Единство непобедимо
В актовом зале гостей ждали щедро накрытые столы с угощением и горячим чаем, а за кулисами волновались артисты. Без ярких концертов здесь не обходится ни один праздник.
Но вернемся к празднику, лейтмотивом которого стали темы единства русского народа, трудовых побед и ратных подвигов. "Всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за ее славную историю, — отметили, обращаясь к гостям, ведущие праздника Ника Тимофеева и Юрий Шалыгин. — Сегодня мы все ощущаем, что русский народ един и могуч. В России проживает более 180 национальностей, у каждой из которых свои обычаи и традиции. Но у всех одна большая единая родина — Россия!"
Концертная программа то вызывала светлую улыбку, то трогала до слез. Великолепное исполнение всенародно любимых песен подарили гостям праздника Алена Подберезина и Максим Башаркин. Затем по залу в стремительном танце закружились юные казачки из хореографического ансамбля "Задоринка" детской школы искусств. Девочки в ярких платьях, словно весенние маки, зажгли на лицах зрителей румянец. И многие из присутствующих мыслями оказались в таком далеком, трудном, но все равно счастливом детстве.
Выступление юного гармониста Богдана Никишкина вызвало умиление и бурные овации. Двенадцатилетний Богдан занимается музыкой четыре года, но, по его признанию, перед такой большой аудиторией выступал впервые, поэтому разволновался и растерялся. Поддержать парня поспешил Владимир Николаевич, который по-дружески приободрил музыканта. И Богдан сыграл еще одну композицию. Зрители наградили юного артиста возгласами "браво", а Владимир Муратов, оценив его смелость и упорство, пообещал подарить ему новую гармонь.
Нотку свежих красок весны в концерт внес местный ансамбль саксофонистов "Джаз-акварели" детской школы искусств.
Звучали на празднике и стихи, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и тем, чей трудовой и гражданский подвиг стал примером для нынешнего поколения. После концерта и чаепития жители микрорайона уходили домой в приподнятом настроении. Проведенный в окружении друзей и соседей праздничный вечер еще долгое время будет отзываться в душах горожан теплом и положительными эмоциями.
Андрей Касатиков, директор школы № 4, Отрадный:
— Владимир Муратов — давний друг нашей школы. И мы рады, что местом для памятника великой Российской армии, инициатором возведения которого является наш депутат, стала именно площадка возле школы. Памятный знак олицетворяет силу духа русских воинов.
Последние комментарии
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".