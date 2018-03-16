В Отрадном прошел праздник "Россия славится единством и трудом"

В пятницу, 2 марта, жителей микрорайона № 17 города Отрадного собрал депутат городской думы Владимир Муратов, известный своей активной гражданской позицией и заботой об избирателях. На этот раз их ждал праздник "Россия славится единством и трудом", который организаторы приурочили к Дню защитника Отечества и 8 Марта.

С заботой о людях

По легкому морозцу еще не вступившей в полные права весны жители микрорайона спешили в спортивно-оздоровительный комплекс на праздник. Встречал гостей Владимир Муратов, депутат думы городского округа Отрадный 5-го и 6-го созывов, председатель Совета общественности микрорайона.

"Забота о людях — моя основная задача как депутата, — говорил Владимир Муратов. — Мы традиционно поздравляем жителей с Днем пожилого человека, с праздником Победы, другими важными датами в жизни страны. Очень хочется, чтобы они почувствовали себя одной семьей. Сейчас наши отношения с избирателями перешли в разряд дружеских. Мы уже настолько сроднились в процессе совместной работы над общими задачами, что перешли на "ты". И в этом чувствуется особая близость".

В актовом зале уже были накрыты столы, а за кулисами волновались артисты. В начале торжества — официальная часть с вручением благодарственных писем активным жителям микрорайона, которые не на словах, а на деле доказали любовь и преданность своей малой родине. За вклад в процветание города Отрадного благодарственные письма и дипломы из рук депутата получили более двадцати человек, в том числе преподаватели и учащиеся детской школы искусств, коллектив общеобразовательной школы № 4.

Благодарственное письмо также вручили начинающему спортсмену Роману Манаеву, который накануне представлял Самарскую губернию в соревнованиях на первенство России в дисциплине "Спортивное метание ножа". По просьбе депутата он блестяще продемонстрировал гостям праздника мастерство владения шашкой.

"Замечательно, что наши исконные традиции сохраняются, — сказал Владимир Муратов, поздравляя Романа. — И если кто-то посмеет посягнуть на целостность и благополучие России, у нас есть кому защитить страну!"

Растим патриотов

В городском округе Отрадный патриотическому воспитанию детей уделяется особое внимание, а инициативы подрастающего поколения в этой области находят живой отклик у первых лиц города. Так, ученики школы № 4 выразили желание установить памятный знак в честь 100-летнего юбилея Российской армии. Глава городского округа Отрадный Александр Бугаков и депутат городской думы Владимир Муратов идею ребят поддержали и воплотили в жизнь. Теперь на территории школы красуется постамент с тремя пятиконечными звездами работы казанского скульптора и архитектора Эдуарда Шагиева.

"Мы прививаем нашим воспитанникам интерес к истории, любовь к Родине. Узнав о том, что в этом году исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-крестьянской армии, ребята захотели увековечить это событие, — говорит директор школы № 4 Андрей Касатиков. — Мы долго думали, как это сделать, но, к счастью, у нас есть замечательный друг Владимир Муратов, который не только поддержал идею, но и претворил ее в жизнь. Впереди лето, и мы планируем высадить цветы вокруг памятного знака".

Это далеко не первый значимый общественный проект, реализованный в Отрадном при поддержке и участии Владимира Муратова. Здесь установлены памятники поэту Михаилу Лермонтову, великому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову, а также первый в России флагшток в рамках Национальной комплексной программы "Держава ХХI век" в ходе подготовки к предстоящему 75-летию Победы. В Отрадном работает музей истории и культуры народов Поволжья. Эти ставшие знаковыми места в городе создают необходимую среду для воспитания достойных граждан России.

Единство непобедимо

В актовом зале гостей ждали щедро накрытые столы с угощением и горячим чаем, а за кулисами волновались артисты. Без ярких концертов здесь не обходится ни один праздник.

Но вернемся к празднику, лейтмотивом которого стали темы единства русского народа, трудовых побед и ратных подвигов. "Всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за ее славную историю, — отметили, обращаясь к гостям, ведущие праздника Ника Тимофеева и Юрий Шалыгин. — Сегодня мы все ощущаем, что русский народ един и могуч. В России проживает более 180 национальностей, у каждой из которых свои обычаи и традиции. Но у всех одна большая единая родина — Россия!"

Концертная программа то вызывала светлую улыбку, то трогала до слез. Великолепное исполнение всенародно любимых песен подарили гостям праздника Алена Подберезина и Максим Башаркин. Затем по залу в стремительном танце закружились юные казачки из хореографического ансамбля "Задоринка" детской школы искусств. Девочки в ярких платьях, словно весенние маки, зажгли на лицах зрителей румянец. И многие из присутствующих мыслями оказались в таком далеком, трудном, но все равно счастливом детстве.

Выступление юного гармониста Богдана Никишкина вызвало умиление и бурные овации. Двенадцатилетний Богдан занимается музыкой четыре года, но, по его признанию, перед такой большой аудиторией выступал впервые, поэтому разволновался и растерялся. Поддержать парня поспешил Владимир Николаевич, который по-дружески приободрил музыканта. И Богдан сыграл еще одну композицию. Зрители наградили юного артиста возгласами "браво", а Владимир Муратов, оценив его смелость и упорство, пообещал подарить ему новую гармонь.

Нотку свежих красок весны в концерт внес местный ансамбль саксофонистов "Джаз-акварели" детской школы искусств.

Звучали на празднике и стихи, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и тем, чей трудовой и гражданский подвиг стал примером для нынешнего поколения. После концерта и чаепития жители микрорайона уходили домой в приподнятом настроении. Проведенный в окружении друзей и соседей праздничный вечер еще долгое время будет отзываться в душах горожан теплом и положительными эмоциями.

Андрей Касатиков, директор школы № 4, Отрадный:

— Владимир Муратов — давний друг нашей школы. И мы рады, что местом для памятника великой Российской армии, инициатором возведения которого является наш депутат, стала именно площадка возле школы. Памятный знак олицетворяет силу духа русских воинов.