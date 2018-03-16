Более 100 благодарственных писем пришло всего за месяц в адрес тольяттинской УК "ДЖКХ"

Истину о том, что чисто там, где убирают, сотрудники тольяттинской УК "ДЖКХ" подтверждают ежедневно. И, судя по всему, их работой горожане довольны - более 100 благодарственных писем пришло в адрес управляющей компании всего за один месяц.

ООО "ДЖКХ" строит свою работу, исходя из запросов потребителей. Именно учет мнения жильцов домов, находящихся в управлении УК, помогает строить эффективные отношения с партнерами, развивать новые производства, внедрять современные технологии и оборудование. И при этом все виды работ (а компания предоставляет их десятки) соответствуют строгим стандартам качества. Не случайно всего за месяц управляющая компания ООО "ДЖКХ" получила более 110 благодарственных писем от жителей.

Поддерживая сложившуюся традицию, УК и в этом году проводила конкурс "Лучший в своем деле". Кстати, уже в 12-й раз. Откликаясь на просьбу, жильцы присылали в компанию письма с оценкой труда тех, кому обязаны чистотой и порядком в домах и на лестничных маршах, хорошим освещением дворов и подъездов. Подводить итоги конкурса и награждать лучших в своих профессиях в компании принято накануне профессионального праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

Конкурсной комиссии пришлось изрядно поработать, отбирая претендентов на награждение. 29 лучших дворников, сантехников и уборщиков, маляров, контролеров, электрогазосварщиков получили дипломы, медали и премии. Они заслужили такое внимание, уважение коллег и почет, потому что работали честно, относились к делу ответственно. На торжественном собрании чествовали и тех, кто эффективно работал на развитие компании, достигая высоких показателей. За ответственный подход к делу им вручили благодарственные письма и грамоты. Отдельное спасибо управляющая компания сказала и председателям многоквартирных домов, которые вносят неоценимый вклад в благоустройство и развитие города.

Виктор Попов, генеральный директор ООО "ДЖКХ":

- Работники сферы ЖКХ - это люди труда. Чтобы оставаться в профессии, нужно уметь находить общий язык с жителями. Иногда это бывает очень непросто. Я рад, что в нашей компании такие люди есть.