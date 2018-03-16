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ЖКХ и благоустройство Общество

Лучшие работники УК "Жилуниверсал" получили благодарности

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющая компания "Жилуниверсал" работает на рынке с 2015 года. В ее ведении находится около 660 домов в Кировском районе Самары. На благо жильцов трудятся более 700 человек. Основной принцип работы УК - открытость перед жильцами.

Фото: Владимир ГАВОХИН

Решают все вопросы вместе

По словам главного инженера УК "Жилуниверсал" Алексея Илюшина, основная проблема в Кировском районе - старый жилищный фонд. Капитальный ремонт здесь проводится не в том объеме, в котором нужен. Все коммуникации домов сильно изношены. Поэтому текущий ремонт выполняется в большинстве случаев с полной их заменой.

Зимой работники управляющей компании чистят крыши и территории от снега, а летом проводят ремонт инженерных коммуникаций, кровель и готовят жилищный фонд к зиме. Основной принцип работы "Жилуниверсала" - открытость, поэтому сотрудники держат постоянную связь с жильцами.

"Чтобы контролировать все заявки жильцов, мы открыли колл-центр, - говорит Алексей Илюшин. - Все заявки поступают туда, в режиме онлайн мы всегда можем их посмотреть и сразу отправляем людей по адресам. Мы выпускаем газету о работе нашей компании, у нас есть аккаунт в "Твиттере". Мы всегда стараемся найти общий язык с жильцами, а если есть недопонимание - садимся за стол и решаем возникшие вопросы".

Лучшие работники года

По случаю Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и за большой личный вклад в развитие ЖКХ работники этой сферы получили благодарственные письма главы г.о. Самара. Среди них - слесарь-сантехник пятого разряда Владимир Хворов. Слесарем он трудится с 1985 года. Ежедневно он следит за общедомовым имуществом, чтобы у людей всегда было отопление, вода, работала канализация. Жители знают его в лицо, звонят, чтобы поздравить с праздниками, а если что-то сломалось, обращаются не в ЖЭУ, а напрямую к нему. Владимир Анатольевич всегда готов прийти на помощь, даже в выходные и праздники.

В работе слесаря устранение засоров - не редкость. Они возникают из-за невнимательного отношения жильцов к домовому хозяйству, считает Владимир Хворов и советует бережнее к нему относиться.

"Сварка - это искусство"

В числе награжденных - сварщик пятого разряда А.Г.Кудряшов. В этой профессии Александр Германович уже 15 лет и своей главной задачей считает постоянное совершенствование навыков. Про свою работу сварщик рассказывает очень увлеченно.

"Иногда в квартирах приходится варить, что называется, "по зеркалу", когда невозможно подобраться к трубе, например, из-за того, что мешает стена, - рассказывает Александр Кудряшов. - Это ювелирная работа, доступная только мастерам. Вообще сварка - на мой взгляд, своего рода искусство. Ты должен видеть, как идет металл, чувствовать толщину трубы (чтобы не прожечь), следить за шириной и высотой шва, размером чешуек. Это все надо не просто знать, а ощущать. Когда я работаю - получаю удовольствие от процесса, от прочного шва, который возвращает людям жизнь без коммунальных проблем. И люди ценят и благодарят. Знаете, как на душе тогда хорошо!"

Также за свой труд достойны похвал и отмечены грамотами и электромонтажник Рамис Галиев, и слесарь-сантехник Владимир Мажаров, и электромонтер Хайям Мамедов, и монтажник санитарно-технических систем и оборудования Валерий Шагдалеев, которые работают точно и четко.

 

Александр Кудряшов, электрогазосварщик:

- Бывает, жильцы встречают нас недружелюбно. Людей можно понять: нет тепла, воды... А когда мы, наконец, приходим, весь негатив, который они накопили за это время, достается именно нам. Но мы не в обиде. Главное - не терять самообладания и делать свою работу качественно.

 

 

 

Владимир Хворов, слесарь-сантехник:

- Если случаются аварийные ситуации, мы работаем и сверхурочно, и по выходным. Если у меня есть возможность, я всегда стараюсь прийти на помощь. У нас работа такая - делать все, чтобы в домах был комфорт.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

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