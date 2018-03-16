В Самаре столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль

В пятницу, 16 марта, в 19:50 на Ленинградском переезде произошло столкновение грузового поезда и Hyundai Solaris, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, никто не пострадал. После ДТП поезд возобновил движение в 20:04. Задержка составила 14 минут. По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.