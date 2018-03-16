Зампред Избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов рассказал о нюансах работы КОИБ

Открытость выборов президента РФ, которые состоятся в России 18 марта, 16 марта обсудили в программе "Клуб 24" на телеканале Россия-24. В обсуждении принял участие заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов.

Он рассказал, что эта выборная кампания имеет несколько принципиальных отличий. Так, в федеральном законодательстве закреплен механизм видеонаблюдения на избирательных участках. По всей стране (и в Самарской области в частности) на участках, где проголосуют свыше 80% жителей от общего числа населения субъекта, будет доступно видеонаблюдение.

Еще одно нововведение этих выборов - "мобильный избиратель". Гражданам предоставили возможность выбирать, на каком участке голосовать 18 марта 2018 года. Алексей Солдатов отметил: по статистике ЦИК РФ, свыше 5,5 млн человек воспользуются этим правом.

Изменился подход и для потенциальных кандидатов - уменьшен порог подписей, которые необходимо было собрать. Так, если ранее по закону нужно было собрать 1-2 млн подписей, то в этой выборной кампании для самовыдвиженцев было достаточно 300 тыс., для кандидатов в президенты РФ от партии - 100 тысяч. По словам Солдатова, это облегчило доступ к выборам со стороны кандидатов.

В ходе обсуждения были затронуты несколько вопросов, которые активно обсуждаются в обществе: якобы применение ручек с исчезающими чернилами на избирательных участках и другие. Алексей Солдатов пояснил, что в социальных сетях и обывательских обсуждениях можно прочитать или услышать то, что данные с КОИБ отправляются в систему, где все можно исправить, однако это суждение абсолютно неверное: "Важно понимать, что никаких данных - ни о количестве проголосовавших, ни о том, за кого проголосовал человек, - ни в какую сеть не выкладываются, КОИБ - это сканер. Он просто сканирует бюллетень и по окончании работы выдает протокол".

При этом зампред избиркома подчеркнул, что наблюдатель либо член комиссии с правом совещательного голоса, а также представители СМИ могут получить копию этого протокола. Рассказал он и том, что возникают технические ошибки в работе КОИБ, и тогда производится контрольный ручной пересчет.

"За всю статистику применения комплекса обработки избирательных бюллетеней, начиная с КОИБ-2010, нет ни одного случая по стране, когда данные ручного пересчета отличались от данных, полученных от КОИБ", - отметил Алексей Солдатов.

Он подчеркнул, что на системах КОИБ стоит серьезная защита и любое вмешательство в его работы оставит так называемые следы.

"Хочу также отметить, что в моей практике есть несколько случаев, когда человек, будучи кандидатом, заявлял, что КОИБ были перепрограммированы, но в следующей кампании, когда на их избирательный округ не ставили КОИБ, они обращались в избирательные комиссии, чтобы именно им поставили", - поделился наблюдением зампред региональной избирательной комиссии.

Общественники, участвующие в программе "Клуб 24", отметили, что перед открытием избирательных участков работоспособность КОИБ проверяют наблюдатели - проводится тестирование. В КОИБ вставляется флешка, которая записывает данные. Если по итогам отчетного протокола у наблюдателей возникают сомнения, они могут инициировать вопрос ручного пересчета.

Алексей Солдатов также рассказал, что в Самарской области в этом году будут открыты три временных избирательных участка - они будут работать на областных предприятиях непрерывного цикла (ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод").