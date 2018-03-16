В области прошел заключительный этап обучения актива "Открытого альянса наблюдателей"

В пятницу, 16 марта, в Самарской области прошел заключительный этап обучения актива "Открытого альянса наблюдателей". На нем обсудили итоги работы по формированию и обучению сети наблюдателей.

"Открытый альянс наблюдателей" - это проект по подготовке наблюдателей для работы на выборах всех уровней и формированию культуры свободной и прозрачной системы наблюдения. Цель его создания - открытый мониторинг выборов.

Суть проекта заключается в создании новой информационной структуры общественного контроля избирательного процесса. Вся необходимая информация размещается на специализированном портале. Организаторы ведут большую работу по подготовке наблюдателей: проводят обучение, тестируют готовность наблюдателей, выделяют из них экспертов и координируют весь процесс.

"Открытый альянс наблюдателей" входит в самую большую в России сеть независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг". Среди других общественных организаций, входящих в НОМ, - "Народный наблюдатель", "За чистые выборы", "Группа 32" и другие. Все эти проекты призваны обеспечить общественную проверку готовности российских городов к проведению честных выборов президента РФ.

Напомним, 1 марта Самару посетила экспедиция "Национального общественного мониторинга". В Самаре ведущие проекта Татьяна Асташкина и Денис Шаблий нанесли внезапные визиты в штабы кандидатов в президенты РФ Владимира Путина, Владимира Жириновского, Павла Грудинина и Ксении Собчак. В результате ведущие проекта оставили на дверях всех четырех штабов наклейки "Проверено НОМ" с большим пальцем вверх, что означает положительную оценку от независимых наблюдателей.