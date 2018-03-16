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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по бешенству в Самарской области

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 году в учреждения здравоохранения региона по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 9143 человека (показатель заболеваемости составил 285,2 на 100 тыс. населения, что превышает показатель РФ на 10%), в том числе детей до 14 лет - 2337 человек (показатель заболеваемости составил 450,29 на 100 тыс. населения, что превышает показатель РФ на 7,2%). Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с 2016 г. число пострадавших увеличилось на 0,4% (9103 обратившихся в 2016 г.). Ежегодно бывают случаи, когда пациенты отказываются от проведения лечения. Так, в 2017 г. более чем в 8% случаев (665 человек) отказались от иммунизации, что на 0,5% меньше по сравнению с 2016 г. (690 человек, или 8,6%).

Случаи заболевания бешенством людей в Самарской области регистрировались в 2003, 2004 и 2010 годах.

В структуре пострадавших от повреждений животными по Самарской области удельный вес укусов дикими животными составил 7,5%, сельскохозяйственными животными не превысил 1,2%. Более 92,5% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе безнадзорных - 45,5%, известных - 54,5%.

В Самарской области в 2017 г. зарегистрировано 17 случаев заболеваний бешенством среди животных в шести районах: Алексеевском, Красноармейском, Больше-Глушицком, Нефтегорском, Волжском, Безенчукском и в Самаре. Наибольшее количество случаев заболевания бешенством в 2017 г. было зарегистрировано среди диких животных (лисы - 47%), а в 2016 г. - среди домашних животных (кошки и собаки - 63%).

Случаи заболевания зарегистрированы среди лис, крупного рогатого скота, домашних собак, бродячих кошек, домашних кошек, водяной крысы.

За январь-февраль 2018 г. в учреждения здравоохранения Самарской области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 1219 человек, в том числе детей до 14 лет - 226. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. число пострадавших уменьшилось на 30%. 10,3% от числа пострадавших отказались от курса антирабической вакцинации (111 человек), что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Удельный вес укусов дикими животными составил 3,7%, сельскохозяйственными животными - 10%. Более 96,3% пришлось на долю домашних животных (собаки и кошки), в том числе безнадзорных - 40,8%, известных - 54,5%.

В Самарской области за этот год зарегистрировано шесть случаев заболеваний бешенством среди животных в пяти районах: в Алексеевском, Безенчукском, Больше-Глушицком, Больше-Черниговском и Борском. Случаи заболевания зарегистрированы среди домашних собак, крупного рогатого скота, лис. Наибольшее количество случаев заболевания бешенством было зарегистрировано среди домашних животных (домашние собаки - 50%).

За аналогичный период 2017 г. случаев бешенства среди животных зарегистрировано не было.

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

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Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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