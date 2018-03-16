Боксер школы "Ринг" Тимур Авдоян завоевал "золото" международных соревнований

В венгерском городе Эдер прошли международные соревнования по боксу памяти Герджели Борнемиса среди молодежи. В них приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран мира. Россияне завоевали шесть золотых медалей и стали победителями неофициального командного зачета.

Тимур Авдоян завоевал золотую медаль в весовой категории +80 кг. Тимур является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва "Ринг" и тренируется под руководством тренера Виталия Хаджиониди. Впереди у спортсмена - подготовка к первенству Европы, сообщает министерство спорта Самарской области.





