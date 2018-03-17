В центре Самары под колесами трамвая погибла пожилая женщина

В субботу, 17 марта, около семи часов утра в Самаре на пересечении ул. Бр.Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь впереди подвижного состава. В результате водитель трамвая сбил ее, и она от полученных травм скончалась на месте ДТП.
В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !