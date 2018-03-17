В центре Самары под колесами трамвая погибла пожилая женщина

В субботу, 17 марта, около семи часов утра в Самаре на пересечении ул. Бр.Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь впереди подвижного состава. В результате водитель трамвая сбил ее, и она от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.