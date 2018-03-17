Один человек погиб и три пострадали в ДТП на трассе М-5 в Ставропольском районе

В пятницу, 16 марта, в Ставропольском районе участником ДТП с трагическими последствиями стал водитель автомобиля ВАЗ-2112, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 19:45 на 945 км трассы М-5 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате ДТП в легковой машине телесные повреждения получили три человека, одна пассажирка погибла.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.