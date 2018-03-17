Молодой инженер Александр Энговатов из Безенчука учит ребят создавать роботов

Александр Энговатов в школе № 1 поселка Безенчук с 1 сентября 2017 года ведет курс "Робототехника и инженерная графика" в 3-9 классах.
Окончив в 2013 году СГАУ по специальности "Обработка металла давлением", он в 2017 году прошел курс переподготовки, получив специальность "Педагог (учитель) математики и информатики". Наставником Александра является отец, Олег Энговатов, который в свое время тоже окончил технический вуз, а потом по велению сердца пришел в педагогику.
За полгода работы в школе Александр принял активное участие в семинарах и конкурсах, выступал на методическом объединении математиков, физиков и информатиков юго-западного управления.
А также участвовал в областной практической конференции "Новые технологии для новых результатов" (Образовательная робототехника — часть инженерно-технического образования) и в мастер-классах компании LEGO Education в рамках "Дней программирования с LEGO Education".
Как тренер команд ЯROBOT и Magic Bot Энговатов с ребятами из своей школы принимал участие в III окружном робототехническом фестивале "РобоФест- Приволжье -2018". Его подопечный Андрей Кузнецов (из команды Magic Bot) занял 4-е место, обойдя более 50 соперников.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!