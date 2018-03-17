Молодой инженер Александр Энговатов из Безенчука учит ребят создавать роботов

Александр Энговатов в школе № 1 поселка Безенчук с 1 сентября 2017 года ведет курс "Робототехника и инженерная графика" в 3-9 классах.

Окончив в 2013 году СГАУ по специальности "Обработка металла давлением", он в 2017 году прошел курс переподготовки, получив специальность "Педагог (учитель) математики и информатики". Наставником Александра является отец, Олег Энговатов, который в свое время тоже окончил технический вуз, а потом по велению сердца пришел в педагогику.

За полгода работы в школе Александр принял активное участие в семинарах и конкурсах, выступал на методическом объединении математиков, физиков и информатиков юго-западного управления.

А также участвовал в областной практической конференции "Новые технологии для новых результатов" (Образовательная робототехника — часть инженерно-технического образования) и в мастер-классах компании LEGO Education в рамках "Дней программирования с LEGO Education".

Как тренер команд ЯROBOT и Magic Bot Энговатов с ребятами из своей школы принимал участие в III окружном робототехническом фестивале "РобоФест- Приволжье -2018". Его подопечный Андрей Кузнецов (из команды Magic Bot) занял 4-е место, обойдя более 50 соперников.